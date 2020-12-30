بعد الغارة على الزبداني: الاحتلال يغلق الأجواء وطرقا في الجولان

أغلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المجال الجوي وبعض الطرق البرية في هضبة الجولان السوري المحتل، بادعاء إجراء تدريب عسكري، ويأتي ذلك في أعقاب الغارة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع تابعة لجيش النظام السوري، بالقرب من العاصمة، دمشق.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" عن المتحدث العسكري الإسرائيلي قوله إنّ الجيش قرر إغلاق المجال الجوي وبعض الطرق البرية بشكل دوري في منطقة "كتسرين" بالجولان.

وذكر المتحدث العسكري أن ذلك يأتي في إطار تدريبات عسكرية؛ حيث ستكون هناك حركة نشطة لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر عسكرية، أن الإغلاق سيتواصل ليومي الأربعاء والخميس.

وفي ساعة مبكرة من فجر اليوم، قصفت طائرات إسرائيلية مواقع تابعة للنظام السوري في ريف دمشق. وأفادت وكالة أنباء النظام "سانا"، أن القصف خلّف قتيلا وإصابة 3 عسكريين.

ونقلت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري في قوات النظام أنه "في تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من شمال الجليل، استهدف وحدة من دفاعنا الجوي في منطقة النبي هابيل في ريف دمشق".

وأضاف "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لبعض صواريخ العدوان الذي أسفر عن ارتقاء شهيد وجرح ثلاثة جنود ووقوع خسائر مادية".

وأوضحت التقارير إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأجواء اللبنانية أثناء استهداف أحد المواقع العسكرية في منطقة الزبداني قرب الحدود اللبنانية بريف دمشق الغربي.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الاسرائيلي. واكتفى متحدث باسم الجيش بالقول "لا نعلق على تقارير ينشرها الإعلام الأجنبي".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شنّ بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة الماضيين، هجومًا على منطقة مصياف وسط سورية، وذكرت الوكالة أن الدفاعات الجويّة تتصّدى لعدوان إسرائيلي.