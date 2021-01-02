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الاحتلال يعتقل غزيًا عبر الشريط الأمني

تاريخ النشر: 02/01/2021 - 07:49

الاحتلال يعتقل غزيًا عبر الشريط الأمني
الشريط الأمني الحدودي شرقي القطاع (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، اعتقال شاب فلسطيني بزعم "تسلله عبر الحدود مع قطاع غزة".

وقال الاحتلال، في بيان مقتضب، إن قواته اعتقلت فلسطينيا تسلل عبر الحدود مع شمالي القطاع باتجاه مناطق الـ48.

وأضاف: "لم يكن بحوزته سلاح، ويتم التحقيق معه من قبل قوات الأمن التابعة للجيش"، دون مزيد من التفاصيل.

وعلى فترات متقاربة، يعلن الاحتلال الإسرائيلي اعتقال قواتها لفلسطينيين خلال محاولتهم التسلل من غزة.

وتحظر القوات الإسرائيلية على فلسطينيي القطاع، دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم "المنطقة العازلة"، وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد فيها.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#قطاع غزة
#الاحتلال الإسرائيلي
#الشريط الأمني
#مناطق حدودية

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