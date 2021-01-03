خطة السلطات المحلية: صفوف الخامس حتى العاشر يتعلمون عن بُعد

نشر مركز الحكم المحلي خطة لعمل جهاز التعليم، في حال قررت الحكومة تشديد الإغلاق، وفي أعقاب تصريح وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين اليوم، الأحد، بأنه "لا مكان لمدارس مفتوحة في الوضع الحالي لانتشار فيروس كورونا".

وحسب خطة الحكم المحلي، فإن جهاز التعليم يبقى مفتوحا في صفوف الأول حتى الرابع وكذلك صفوف الحادي عشر والثاني عشر، وأن يكون التعليم عن بعد لصفوف الخامس حتى العاشر.

وأضاف مركز الحكم المحلي أنه بواسطة الخطة التي قدمها، ستكون هناك إمكانية لتقليص حضور الطلاب إلى المدارس، ولكن ينبغي إبقاء جهاز التعليم مفتوحا في جميع السلطات المحلية، والسماح للطلاب الذين سيتوجهون إلى امتحانات البجروت القريبة بالحصول على دعم من الهيئة التدريسية.

واعتبر مركز الحكم المحلي أنه في أعقاب تزايد انتشار الفيروس وتحول الكثير من البلدات إلى برتقالية وحمراء، "هذه هي الخطة الأفضل لمواصلة عمل جهاز التعليم".

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم، يوآف غالانت، للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، إن قرابة 16 الف طالب تبين أنهم إيجابيون لكورونا، وأن غالبيتهم المطلقة لم يتلقوا العدوى في المدارس. وأضاف أنه بين 195 ألف مجموعة تعليمية في إسرائيل، يوجد تناقل عدوى في 5% منها فقط.

وتابع غالانت أن "جهاز التعليم ناجع جدا في منع انتشار كورونا. والمعطيات التي يستعرونها حول هذا الموضوع مزورة.وأنا أحترم المسؤولين في وزارة الصحة، لكن صورة الوضع التي نستعرضها أكثر دقة".

وتطرق إلى جهاز التعليم في ظل المطالب بتشديد الإغلاق، ووقال إنه "رغبة وزارة الصحة في المرة السابقة كانت غغلاق جهاز التعليم كله ومن دون استثناء. وتوصلنا إلى تسوية لكن لم يتم قبولها بسبب عدم موافقة حزب كاحول لافان عليها في الكنيست".