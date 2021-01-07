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تطعيم 1.6 مليون شخص بالبلاد وانتظار شحنات "فايزر" و" "موديرنا"

تاريخ النشر: 07/01/2021 - 07:41

تطعيم 1.6 مليون شخص بالبلاد وانتظار شحنات "فايزر" و" "موديرنا"
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تلقى نحو 1.6 مليون شخص في البلاد التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، فيما لوحظ، أمس الأربعاء، تراجعا بالعدد اليومي ممن تلقوا التطعيم حيث بلغ 91300، في تراجع هو الأول منذ بدء حملة التطعيمات قبل أكثر من أسبوعين، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، تم حتى الآن تطعيم 17.5% من السكان في البلاد بأول جرعة لقاح ضد كورونا، حيث تم تطعيم ما مجموعه 1593000 شخص.

ويرجح أن تنتهي الحملة الأولى للتطعيم بغضون أيام، ليتم تعليقها عدة أيام حتى وصول شحنات جديدة من لقاح "فايزر"، علما أنه من المتوقع أن تصل نحو مليون جرعة من لقاح "موديرنا" من أصل 6 مليون لقاح لتطعيم 3 ملايين شخص.

ويأتي ذلك، فيما صادقت الحكومة الإسرائيلية على إجراءات وأنظمة الإغلاق المشدد الذي سيدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل ويستمر لأسبوعين.

كما تواصل إصابات كورونا تسجيل معدل قياسي يومي، بحيث شخص، أمس الأربعاء، 7820 إصابة، فيما أعلن عن وفاة 28 شخصا متأثرين بإصابتهم بالفيروس.

ومع استمرار حملة التطعيم ضد كورونا وانتشار الفيروس، بعثت وزارة الصحة تعليمات وإرشادات إلى جميع صناديق المرضى في البلاد، مفادها الامتناع عن تطعيم من تلقى الجرعة الأولى ضد كورونا وأصيب بعد ذلك بالفيروس.

وتأتي هذه التعليمات، عشية بدء حملة التطعيم للجرعة الثانية في الأسبوع المقبل، ووفقا للتعليمات والإرشادات، من حصل على الجرعة الأول سيتلقى الجرعة الثانية من التطعيم في المركز والعيادة التي حصل بها على التطعيم، بالإضافة إلى ذلك، لن يتم تطعيم أي شخص أصيب بالفيروس بعد حصوله على الجرعة الأولى.

كما سيتم إغلاق مراكز التطعيم الموحدة والمشتركة في صناديق المرضى ولن تعمل كجزء مشتركة خلال إعطاء الجرعة الثانية، وسيتم الاحتفاظ بجرعات اللقاح لمن حصل على الجرعة الأولى حتى 35 يوما بعد الحقن الأول، وسيتلقى من يتواجد بالحجر الصحي اللقاح حتى ثلاثة أيام من نهاية الحجر حتى إذا انقضى 35 يوما.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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