الإغلاق الشامل يدخل حيّز التنفيذ: كل ما يجب معرفته عن القيود

دخل الإغلاق المشدد الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيّز التنفيذ، منتصف ليل الخميس - الجمعة. ويشمل الإغلاق قيودا صارمة على الحركة وأماكن العمل وجهاز التعليم والتجمهرات بما في ذلك في دور العبادة، فيما تتوعد الشرطة بإنفاذ محكم للتعليمات، خلافا لفترات الإغلاق السابقة.
وفي ما يلي جميع المعلومات المتعلقة بالإغلاق:
مدة الإغلاق
وفقا للأنظمة، سيستمر الإغلاق المشدد حوالي أسبوعين لينتهي 21 كانون الثاني/ يناير 2021، لكن وزارة الصحة تقدر أن الإغلاق سيستمر أكثر من أسبوعين وأشار مسؤولون في الوزارة، في تصريحات صدرت عنهم الخميس، أن الإغلاق قد يتواصل لمدة شهر.
القيود على الخروج من مكان السكن والحركة
تحد القيود الحركة حتى مسافة تبعد 1000 متر عن مكان السكن، وتمنع الزيارات العائلية، والتواجد في بيت شخص آخر. كما تحد القيود التجمعات على أن تضم 5 أشخاص كحد أقصى في منطقة مغلقة و10 أشخاص في منطقة مفتوحة.
متى يسمح بمغادرة المنزل؟
يسمح الخروج لتلقي التطعيم، والحصول على الخدمات الأساسية مثل العلاج الطبي أو الرعاية الاجتماعية، أو الإجراءات القضائية، كما يسمح الخروج للتظاهر.
ويسمح الخروج لممارسة نشاط رياضي (ليس عن طريق الوصول إلى المكان بالسيارة)، ونقل قاصر بين والديه المنفصلين، وإلى مكان العمل أو إلى إطار تربوي يُسمح بتفعيله، أو الخروج للمشاركة في جنازة أو حفل زفاف.
وتتيح الأنظمة الخروج من المنزل لدخول العزل الصحي، والخروج من مسكن دائم إلى آخر، وفي حالة الانتقال إلى شقة جديدة، كما يسمح بمغادرة المنزل للتطعيم ضد كورونا أو إجراء فحص كورونا.
وقررت الحكومة فرض غرامة بقيمة 500 شيكل على المخالفين.
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ماذا عن الأعراس والجنازات والمناسبات الأخرى؟
يسمح الابتعاد أكثر من 1000 متر عن المنزل لحضور حفل زفاف أو جنازة أو عقد قران أو حفل ديني مشابه لهذه. وذلك بشرط أن تكون المناسبة لأقارب من الدرجة الأولى، بما يشمل: أحد الوالدين أو الزوج أو أحد والدي الزوج أو الابن أو الحفيد أو الأخ أو الأخت وأطفالهم أو الأعمام والأخوال أو العمات والخالات .
كما يسكج الابتعاد أكثر من 1000 متر عن المنزل إذا كان الشخص بمثابة شاهد أو قائم على حفل زفاف. ويسمح بتنظيم هذه الأحداث بمشاركة عشرة أشخاص في منطقة مغلقة و20 شخصا في منطقة مفتوحة.
ما هي التعليمات المتعلقة بأماكن العمل؟
بحسب القيود، لن يُسمح بدخول عمال إلى مكان العمل، ما عدا الأماكن المستثناة وبضمن ذلك أماكن العمل التي تقدم الخدمات الضرورية، والمصانع التي تقدم الخدمات الضرورية للبقاء على قيد الحياة، وأماكن العمل التي تزاول أعمال البناء أو البنية التحتية.
وتتيح القيود لكل صاحب عمل السماح بمكوث عامل في مكان عمل إذا تم اعتبار مكوثه هذا ضروريًا لصيانة المكان أو لغرض استمرار نشاط مكان العمل، وبضمن ذلك إصلاح العيوب، والحراسة، والإرساليات ودفع الأجور وغير ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد تعليمات معيّنة بشأن المصانع ذات التصريح الخاص بتوظيف عامل خلال أوقات الاستراحة، والصناعات الحربية والمصانع الداعمة للاحتياجات الأمنية، والوزارات الحكومية، والسلطات المحلية، والمجالس الدينية ومؤسسات التعليم العالي.
وتشمل قائمة أماكن العمل الضرورية المنصوص عليها في الأنظمة، المحامين، وكذلك العمال الملزمين بمساعدة لجنة الانتخابات المركزية للكنيست أو لجنة انتخابات محلية للكنيست، لغرض إجراء الانتخابات المقبلة.
كيف يعمل جهاز التعليم؟
يحظر فتح مؤسسة التعليمية أمام طلابها وموظفيها، ما عدا العليم الخاص (مؤسسات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة)، والحالات الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 10 (ج) من القانون.
ويُسمح يعمل المدارس الداخلية من خلال المسار المغلق لمدة 30 يومًا على الأقل، ودون إمكانية إعادة استقبال أحد الطلاب الذين خرجوا من المدرسة الداخلية قبل دخول القيود حيّز التنفيذ.
أي مصالح تواصل العمل؟
تنص القرارات على إغلاق الأماكن العامة والتجارية ما عدا المحال التجارية الضرورية التالية: المواد الغذائية، النظافة الشخصية، البصريات، الصيدلية، الأجهزة الكهربائية وغيرها من المنتجات اللازمة للقيام بترميمات ضرورية في المنزل.
ووفقا للتعليمات، تغلق غرف الاستضافة والأكواخ، وحدائق الحيوانات والسفاري والمحميات الطبيعية، والحدائق الوطنية والمواقع تراثية والمواقع التخليدية والأماكن التي تقدم علاجًا غير طبي، بما في ذلك صالون حلاقة ومكان يقدم علاجات جمالية وتجميلية؛ والأماكن التي تقدم علاجات الطب المكمّل؛ والمجمعات التجارية أو أسواق البيع بالتجزئة والمتاحف، وكذلك إلغاء إمكانية فتح المطاعم بشكل يتيح الاستلام الذاتي للوجبات.
هل تعمل المواصلات خلال الإغلاق؟
تنص القيود على تخفيض العدد الأقصى من الأشخاص الذي يمكن احتواؤهم في المواصلات العامة لـ50% (توضيح: يدور الحديث عن التخفيض داخل الحافلات لنسبة لا تتعدى الـ50% من العدد الأقصى المسموح باحتوائه).
هي تتيح القيود السفر إلى الخارج؟
تنص القيود على تقليص السماح بالخروج للسفر جوًا إلى خارج إسرائيل.
ويمنع سفر اأشخاص الذين حجزوا تذكرة سفر اعتبارًا من تاريخ دخول الأنظمة حيز التنفيذ، إلا بموافقة المدير العام لوزارة المواصلات، أو وفقا لما تتيحه الاستثناءات التي تنمحها الحكومة.
هل يمكن ممارسة الأنشطة الرياضية؟
تمنع القيود تشغيل مكان لغرض إقامة مباريات في دوريات كرة القدم، وتسمح ممارسة التدريبات فحسب.
وتلغي التعليمات السماح بالخروج لممارسة نشاط يُعنى بتبديد الشعور بالوحدة بالنسبة لمواطنين قدامى (غير العلاج الاجتماعي الضروري).
ويسمح الخروج لممارسة نشاط رياضي فردي (ليس عن طريق الوصول إلى المكان بالسيارة)،
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