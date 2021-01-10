الصحة الإسرائيلية: 61 وفاة بكورونا بنهاية الأسبوع و993 بحالة خطيرة

توفي 61 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما يرقد 993 مصابا بالمستشفيات بحالة خطيرة جدا، في الوقت الذي يسجل ارتفاعا بالإصابات رغم الإغلاق المشدد، بحيث تواصل الفحوصات الموجبة بالارتفاع، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ورغم الإغلاق المشدد الذي أعلنت عنه الحكومة ويتواصل لأسبوعين، إلا أن الإصابات النشطة بكورونا تواصل الارتفاع، حيث بلغ إجمالي الإصابات النشطة 69160 إصابة، بتسجيل 13054 إصابة بيومي الجمعة والسبت.

وبلغ إجمالي الإصابات التي شخصت منذ الإعلان عن انتشار كورونا في البلاد في آذار/مارس 2020، حوالي 484083 إصابة بغالبيتها وصفت بالطفيفة، وأخضعت للحجر الصحي المنزلي أو الفندقي.

وتأتي هذه المعطيات، مع استمرار حملة التطعيم في البلاد، حيث تم تطعيم أكثر من 1.8 مليون شخص في البلاد، على أن تنطلق المرحلة الثانية من التطعيمات خلال الأسبوع الجاري، مع وصول شحنات إضافية من لقاحات شركة "فايزر".

إلى ذلك، تواصل وزارة الصحة وبالتعاون مع صناديق المرضى إجراء فحوصات لاكتشاف كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة دون الحاجة لتحويله من طبيب العائلة، وأجري في آخر 24 ساعة، نحو 80 ألفا من الفحوصات المخبرية، أظهرت النتائج بأن 6.3% منها موجبة، وهو يظهر انخفاضا مقارنة بالأيام الماضية، لكن دون أن يظهر تراجعا بمؤشر العدوى والإصابة.

ومع تسجيل معدل قياسي بالإصابات، يرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد 1710 بينهم 993 مصابا بحالة خطيرة، و293 مصابا بحالة حرجة، فيما تم ربط 231 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغت حصيلة وفيات كورونا 3545 حالة وفاة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020.

وكجزء من الإغلاق المشدد، تم إغلاق المدارس، وتعليق التعليم الوجاهي مع العودة للتعليم عن بعد لأكثر من 2 مليون طالب وطالبة في جميع أنحاء البلاد، باستثناء التعليم الخاص، والمدارس الداخلية وطلاب في خطر وضائقة.

في الوقت نفسه، ستبدأ اليوم حملة التطعيم بالجرعة الثانية للقاح ضد كورونا، وعند الساعة الرابعة من مساء اليوم، من المتوقع أن تحط في مطار بن غوريون الطائرة التي تحمل الشحنة الثانية من لقاح "فايزر".