تشديد الإغلاق: 21 ألفا انضموا لدائرة البطالة باليومين الأخيرين

تسجل في مصلحة التشغيل الإسرائيلية 20,742 طالب عمل جديد منذ تشديد الإغلاق، أول من أمس الحمعة، بحسب معطيات نشرتها مصلحة التشغيل اليوم، الأحد. وتبين أن المشعلين يفصلون العاملين لديهم وحتى من أماكن العمل الحيوية، التي يسمح لها بالعمل خلال فترة الإغلاق، إذ أن المشغلين أخرجوا أكثر من 50 ألف من العاملين إلى إجازة بدون راتب منذ بدء الإغلاق، في 27 كانون الأول/ديسمبر الفائت.

ووفقا لمعطيات مصلحة التشغيل، فإنه منذ نهاية الشهر الماضي تسجل 80,668 طالب عمل جديد. و65,083 (80.6%) منهم أخرجوا إلى إجازة بدون راتب، و15,585 عاملا (19.4%) فصلوا أو استقالوا من العمل.

ويتبين من المعطيات أن 23% من المسجلين عملوا في مجال المبيعات، و16.2% عملوا في مجال التعليم والتربية والإرشاد، وتضاعفت نسبتهم ثلاث مرات إثر تشديد الإغلاق أول من أمس، بعد إغلاق المدارس. فقد كانت نسبتهم 5.1% يوم الخميس بين طالبي العمل منذ 27 كانونن الأول/ديسمبر الفائت.

وتتوقع مصلحة التشغيل، إثر تشديد الإغلاق، أنه في حال استمرار الإغلاق، فإن عدد طالبي العمل سيرتفع، وبعد شهر من الإغلاق، منذ نهاية الشهر الفائت، سيتراوح عددهم بين 120 ألفا إلى 150 الفا. ويتوقع خبراء اقتصاديون، وفقا لتقارير اقتصادية، أن يتم فصل قسم منهم نهائيا من العمل، وخاصة العاملين الذين بقوا في إجازة بدون راتب خلال الإغلاقات الثلاثة.

ويضاف طالبوا العمل الجدد إلى طالبي العمل الذين تسجلوا في مصلحة التشغيل خلال الإغلاقات السابقة. ووفقا للمعطيات فإن مسجل اليوم 623,045 طالب عمل ويحصلون على مخصصات بطالة، بينهم 417,715 طالب عمل أخرجوا إلى إجازة بدون راتب.

ودلت معطيات نشرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، اليوم، على أن دخل المجمعات التجارية، التي تضم شبكات الملابس والأحذية، تراجع هذا العام بنسبة 29% بسبب الإغلاقات، ومبيعات الملابس تراجع بنسبة 33%، وذلك مقارنة مع العام الماضي.