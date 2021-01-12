اتفاق إسرائيلي - مغربي لتسيير رحلات جوية مباشرة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أنها ستوقع يوم غد، الأربعاء، اتفاقات مع المغرب في مجال الطيران، ما سيسمح بتسيير رحلات جوية مباشرة بين الرباط وتل أبيب.

وسيسمح التوقيع على الاتفاقيات، ببدء الرحلات المباشرة بين تل أبيب والرباط، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء الثلاثاء، عن مكتب وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف.

وأشارت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن موعد تسيير الرحلة الجوية الأولى المباشرة وتدشين الخط الجوي التجاري المباشر، يعتمد، من بين أمور أخرى، على القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا في المغرب وإسرائيل.

ولم تذكر الصحيفة مزيدا من التفاصيل.

وفي 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وقعت المغرب وإسرائيل في الرباط، 4 اتفاقيات في المجال الاقتصادي والتجاري، على هامش توقيع اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين برعاية أميركية.

وأعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما. وفي اليوم نفسه، أعلنت الرباط عزمها استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل "في أقرب الآجال".

وتقول الرباط إن الأمر ليس تطبيعا، وإنما استئناف لعلاقات رسمية تم تجميدها عام 2002، في أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى).