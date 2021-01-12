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وفاة ملك القمار وناشر "يسرائيل هيوم" شيلدون أدلسون

تاريخ النشر: 12/01/2021 - 15:32

وفاة ملك القمار وناشر "يسرائيل هيوم" شيلدون أدلسون
أدلسون (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

توفي رجل الأعمال وملك القمار الأميركي – اليهودي شيلدون أدلسون، اليوم الثلاثاء، عن 87 عاما. وأدلسون هو ناشر صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية والتي توزع مجانا، والتي أسسها بهدف دعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وأعلنت وفاة أدلسون شركة "لاس فيغاس ساندس"، التي أسسها وتملك فنادق وكازينوهات في لاس فيغاس وعدد من الدول الآسيوية. وقدرت مجلة "فوربس" الأميركية، نهاية العام الفائت، ثروته بأكثر من 35 مليار دولار.

وترددت أنباء العام الماضي عن إصابة أدلسون بالسرطان. ويعتبر أدلسون أحد أبرز المتبرعين للحزب الجمهوري الأميركي، وتبرع لحملة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بـ30 مليون دولار في العام 2016. كما تبرع بـ100 مليون دولار لحملة الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية، عام 2018.

وتبرع أدلسون وزوجته بأكثر من 250 مليون دولار لمرشحين من الحزب الجمهوري، وهما معروفان كصديقينن قريبين من ترامب، الذي منح الزوجين أدلسون قلادة الحرية الرئاسية في أعقاب تأسيسهما مركز أبحاث غايته محاربة تعاطي المخدرات.

وعُرف أدلسون في إسرائيل كأحد أبرز المتبرعين والمقربين من نتنياهو، وذلك منذ ولايته الأولى في رئاسة الحكومة، عام 1996.

ومول أدلسون مشاريع إسرائيلية بعشرات ملايين الدولارات، بينها مشروع "تَغليت" الذي يتم في إطارها إحضار شبان أميركيين يهود إلى إسرائيل بهدف تشجيعهم على الهجرة إليها، كما موّل إقامة كلية الطب في جامعة مستوطنة "أريئيل". وكان أدلسون مؤيدا كبيرا للاستيطان وسياسات اليمين الإسرائيلي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#شيلدون أدلسون
#كازينوهات القمار
#يسرائيل هيوم
#ترامب
#نتنياهو

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