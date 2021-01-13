  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الاحتلال يوقع أمرا تنفيذيا تمهيدا لهدم منزل الأسير محمد كبها

تاريخ النشر: 13/01/2021 - 21:46

الاحتلال يوقع أمرا تنفيذيا تمهيدا لهدم منزل الأسير محمد كبها
الأسير محمد كبها بعد اعتقاله
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قائد منطقة المركز، تمير يدعي، وقع أمرا تنفيذيا بهدم منزل الأسير محمد كبها (40 عاما)، في قرية طورة الغربية غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان مقتضب صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي ادعى فيه أن كبها "قتل في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي" مستوطِنة من سكان مستوطنة "تل منشيه، عُثر على جثتها في غابة أم الريحان.

وذكر البيان أن الأمر التنقيذي صدر بعد "رفض الاعتراض الذي تقدمت به عائلة الأسير محمد كبها ضد قرار الهدم".

وكان الاحتلال قد أخطر عائلة الأسير "حول نيته هدم الطابقيْن الذيْن كان يقطنهما" كبها. وأشار إلى أنه "يحق" لعائلة الأسير "تقديم التماسًا" ضد عملية الهدم، ويتضح من بيان الاحتلال، اليوم، أن الجهاز القضائي الإسرائيلي رفض النظر بالتماس العائلة ضد الهدم.

وتعتقل قوات الاحتلال الأسير كبها بدعوى الضلوع في مقتل مستوطِنة من سكان مستوطنة "تل منشيه" شمالي الضفة الغربية، والتي عُثر على جثتها في غابة أم الريحان، في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ونشر جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، الإثنين قبل الماضي، جانبًا مما قال إنها اعترافات الأسير كبها حول مزاعم مسؤوليته عن قتل المستوطِنة، مدعيًا أن كبها اعترف بأنه نفذ العملية "على خلفية قومية".

وأشار "الشاباك" إلى أن كبها أسير سابق تم اعتقاله عدة مرات، لكن في هذه المرة تم اعتقال أربعة أشخاص آخرين معه من قرية دير الغصون في طولكرم، بدعوى "التستر عليه" بعد تنفيذ العملية.

وزعم "الشاباك" أن كبها أفاد بأنه خطط لقتل المستوطنة قبل شهر ونصف، لتأثره باستشهاد الأسير كمال أبو وعر الذي كان يعرفه شخصيًا، وأنه وصل إلى المنطقة قبل العملية للتعرف على طبيعتها، مستغلاً ثغرة في الجدار الأمني.

كما ادعى الشاباك أن كبها لاحظ ضعف الحركة في المنطقة، ثم عاد إليها لاحقًا فوجد المستوطنة هناك ليقوم بقتلها، وأضاف الشاباك أن التحقيقات في العملية ومع الأشخاص الذين يُشتبه أنهم "تستّروا عليه" مازالت متواصلة، وسيتم تقديمه للمحاكمة بعد انتهاء التحقيقات.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#جيش الاحتلال الإسرائيلي
#أمر تنفيذي
#أمر هدم
#عائلة الأسير
#قرية طورة الغربية
#مدينة جنين
#الضفة الغربية

حوارات

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تنسيق إسرائيلي خليجي يهدف للتأثير على سياسة بايدن تجاه إيران
تنسيق إسرائيلي خليجي يهدف للتأثير على سياسة بايدن تجاه إيران

2021-01-13

قاعدة بيانات ضخمة لمصابي كورونا وإصابات جديدة بالطفرة الجنوب أفريقية
قاعدة بيانات ضخمة لمصابي كورونا وإصابات جديدة بالطفرة الجنوب أفريقية

2021-01-13

نتنياهو يحرّض على المشتركة وسلّام يدعم الليكود
نتنياهو يحرّض على المشتركة وسلّام يدعم الليكود

2021-01-13

الأكثر قراءة

"يسرائيل هيوم": علي سلّام يترشح للكنيست ضمن قائمة الليكود

2021-01-12
وفاة ملك القمار وناشر

وفاة ملك القمار وناشر "يسرائيل هيوم" شيلدون أدلسون

2021-01-12
استطلاع: المعسكر المناوئ لنتنياهو قادر على تشكيل حكومة

استطلاع: المعسكر المناوئ لنتنياهو قادر على تشكيل حكومة

2021-01-12
بسمة طبعون: الشرطة تفرّق مظاهرة احتجاجية ضدّ قتلها شابًّا

بسمة طبعون: الشرطة تفرّق مظاهرة احتجاجية ضدّ قتلها شابًّا

2021-01-12
إسرائيل تستبعد هجوما أميركيا ضد إيران قبل رحيل ترامب

إسرائيل تستبعد هجوما أميركيا ضد إيران قبل رحيل ترامب

2021-01-12