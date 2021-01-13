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الصحة الإسرائيلية: 26 حالة وفاة و9 آلاف إصابة بكورونا الثلاثاء

تاريخ النشر: 13/01/2021 - 07:55

الصحة الإسرائيلية: 26 حالة وفاة و9 آلاف إصابة بكورونا الثلاثاء
كورونا يسجل معدل قياسي لليوم الثاني (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 26 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما سجلت 9025 إصابة جديدة بكورونا، وهو اليوم الثاني الذي يسجل معدل قياسي يتخطى حاجز الـ9 آلاف إصابة، مع استمرار ارتفع مؤشر الإصابة والعدوى ونتائج الفحوصات الموجبة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

ويرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد 1760 مصابا، بينهم 1043 مصابا بحالة خطيرة إلى جانب 262 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ومع الارتفاع بالحالات الخطيرة تواصل الوفيات تسجيل معدلات قياسية، حيث توفي، أمس الثلاثاء، 26 شخصا متأثرين بإصابتهم بالفيروس، ليبلغ إجمالي وفيات كورونا منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد منذ آذار/مارس 2020، حوالي 3770 حالة وفاة.

وتظهر بيانات وزارة الصحة أنه منذ بداية الأسبوع الجاري، توفي 99 مصابا بكورونا، ومنذ بداية كانون الثاني/يناير الجاري، توفي 428 مصابا بالفيروس، وللمقارنة توفي 481 مريضا بكورونا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي و 313 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ومع انتشار الفيروس الذي يسجل معدل قياسي بالإصابات، وذلك رغم الإغلاق الذي دخله أسبوعه الثالث، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى عبر محطات الفحص المتنقلة إجراء فحوصات لاكتشاف كورونا، حيث تم، أمس الثلاثاء، أخذ 127 ألف عينة مخبرية، أظهرت النتائج أن 7.2% منها موجبة.

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