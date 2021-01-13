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العثور على جثة ضابط إسرائيلي مصاب برصاص جنوب الخليل

تاريخ النشر: 13/01/2021 - 13:11

العثور على جثة ضابط إسرائيلي مصاب برصاص جنوب الخليل
مستوطنة بالضفة الغربية (توضيحية - أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

عُثر الليلة الماضية على جثة الضابط الإسرائيلي في قوات الاحتلال، آفي هارليف (50 عاما)، وعليها آثار إطلاق نار، بالقرب من مستوطنة "سنسانا" التي يسكن فيها وتقع جنوب جبل الخليل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هارليف يعمل في مستشفى "برزيلاي" في أشكلون (عسقلان)، وكان يرتدي زيا عسكريا لدى العثور على جثته، حيث كان عائدا من لقاء في وحدة قوات الاحتياط التي يخدم فيها.

ويجري تحقيقا في ظروف موته، لكن لا يوجد اشتباه بخلفية قومية، وفقا لموقع "يديعوت أحرونننوت" الإلكتروني، الذي نقل عن عائلته أنه سيتم التحقيق في هذا الاتجاه أيضا.

وكان هارليف أخصائيا في الأمراض النسائية والتوليد، وأدار قسما في مستشفى "برزيلاي". وكان هارليف قائدا لسرية قوات نظامية في الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وخدم في اللواء 7 التابع لسلاح المدرعات في قوات الاحتياط في موازاة عمله كطبيب. وكان متزوجا ولديه خمسة أولاد.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الضفة الغربية
#مستوطنة سنسانا
#قتيل
#ضابط إسرائيلي

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