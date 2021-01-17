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المصادقة على تعيين كوبي شبتاي مفتشا عاما للشرطة الإسرائيلية

تاريخ النشر: 17/01/2021 - 13:16

المصادقة على تعيين كوبي شبتاي مفتشا عاما للشرطة الإسرائيلية
كوبي شبتاي (تصوير: الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأحد، على تعيين قائد وحدة حرس الحدود السابق، كوبي شبتاي، مفتشا عاما للشرطة، وذلك بعد سنتين من بقاء هذا المنصب شاغرا، وتعيين قائم بأعمال المفتش العام طوال هذه الفترة.

وجاءت المصادقة على تعيين مفتش عام دائم للشرطة بعد خلافات وتوتر بين حزبي "كاحول لافان" والليكود حول تعيينات في المناصب الرفيعة، وبينها مدعي عام أيضا، وبعد أن سعى الليكود إلى تأجيل التعيينات في هذه المناصب.

ودعا رئيس "كاحول لافان" ووزير الأمن، بيني غانتس، يوم الخميس الماضي، إلى عقد اجتماع للحكومة من أجل المصادقة على هذا التعيين، ووافق على أن يكون التعيين الوحيد الذي يصادق عليه اليوم.

وأرجئ بذلك تعيين كيتي بيري مفوضة لمصلحة السجون، إذ يشترط "كاحول لافان" المصادقة على تعيينها بالمصادقة على تعيين 36 سفيرا لإسرائيل، تطالب وزارة الخارجية بالمصادقة على تعيينهم منذ أشهر.

والأسبوع الماضي تم إلغاء اجتماع للحكومة بعدما رفض الليكود المصادقة على تعيين السفراء. وقرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تأجيل تعيين السفراء ليقرر في ذلك وزير الخارجية القادم. ويتعين على الحكومة المصادقة على تعيين سفراء في عدد من الدول الهامة، بينها الهند ودول في الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن الحكومة صادقت قبل ثلاثة أسابيع على تعيين شبتاي وبيري كقائمين بأعمال المفتش العام ومفوض مصلحة السجون لمدة نصف سنة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إرجاء التعيينات أدت إلى تأجيل تعيينات دائمة في قرابة 60 منصبا، وذلك لأسباب سياسية وخلافات داخل الحكومة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الحكومة الإسرائيلية
#الشرطة الإسرائيلية
#كوبي شبتاي

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