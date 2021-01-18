الإمارات تعلق اتفاقية إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة دخول

أبلغت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم، الإثنين، وزارة الخارجية الإسرائيلية بتعليق اتفاقية الإعفاء من تأشيرة دخول للمواطنين في إسرائيل حتى مطلع تموز/يوليو المقبل.

وكان من المقرر، وفقا للاتفاقية، بدء سريان الإعفاء من تأشيرة الدخول الشهر المقبل. وجاء إعلان وزارة الخارجية الإماراتية بعد ساعات من قرار الحكومة الإسرائيلية بإلزام العائدين من الإمارات والبرازيل بالدخول إلى حجر صحي في فنادق مخصصة لذلك.

ونفت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن يكون الإعلان الإماراتي "انتقاما" لقرار إسرائيل بدخول العائدين من الإمارات إلى حجر صحي فندقي، وإنما القرار جاء في أعقاب ارتفاع انتشار كورونا في الإمارات وإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إنه "وفقا لاتفاقية الإعفاء من تأشيرات الدخول التي صادقت عليها الدولتان، وإثر الجهود للجم انتشار فيروس كورونا، سيتم تعليق اتفاق الإعفاء منن التأشيرات حتى 1 تموز/يوليو. وتعليق الاتفاقية جرى بموجب البند 12(2) في الاتفاق، الذي بموجبه بإمكان أي طرف تعليق تنفيذ الاتفاق، وبضمنن ذلك لأسباب صحة الجمهور".

ويتعين على المواطنين في إسرائيل الراغبين بالسفر إلى الإمارات استصدار تأشيرة دخول قبل سفرهم إليها، كما يتعين على المواطنين الإماراتيين أن يتزودوا بتأشيرة دخول إلى إسرائيل قبل سفرهم إليها.