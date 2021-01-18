فريدمان ينهي ولايته بالاحتفاء والدعم لمشروع استيطاني وسط القدس المحتلة

أعلن السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، اعتراف واشنطن، واحتفاءها بمشروع استيطاني وسط القدس المحتلة، يُطلق عليه اسم "مدينة داود"، في خطوة تُضاف إلى سجله الحافل، في دعم الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي.

ويأتي هذا الموقف من المستوطن، فريدمان، والذي أعلن عنه في بيان رسمي صدر عن السفارة الأميركية لدى إسرائيل، اليوم الإثنين، قبل يومين فقط من انتهاء مهامه سفيرا لواشنطن في إسرائيل.

وأعلنت السفارة الأميركية في تصريح مكتوب، أنه "اعتراف سفارة الولايات المتحدة في القدس، ولجنة الولايات المتحدة للحفاظ على التراث الأميركي في الخارج، بـ"مدينة داود"، باعتبارها شهادة على التراث اليهودي المسيحي والمبادئ التأسيسية لأميركا ".

وأضافت أنه "تُعيد الاكتشافات الأثرية في "مدينة داود"، الحياة إلى القدس التوراتية، وتعيد تأكيد الرسائل النبوية للحرية والعدالة والسلام التي ألهمت مؤسسي أميركا".

واللجنة الأميركية للحفاظ على التراث الأميركي في الخارج، هي وكالة تابعة للحكومة الأميركية.

وعلى مدى سنوات طويلة، خصصت الحكومات الإسرائيلية ومنظمة "إلعاد" الاستيطانية أموالا ضخمة لتحويل بلدة سلوان، الواقعة جنوب المسجد الأقصى، وسط القدس المحتلة، إلى ما تسميه "مدينة داود".

وترفض غالبية دول العالم، الاعتراف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس.

ويقول فلسطينيون إن منظمة "إلعاد" وغيرها من المنظمات الاستيطانية، استولت على عشرات المنازل الفلسطينية في البلدة، وتُنفّذ حفريات واسعة أسفلها، بدعم من الحكومة الإسرائيلية في إطار هذا المخطط.

وأشار بيان السفارة الأميركية إلى أن فريدمان، ورئيس لجنة الحفاظ على التراث الأميركي في الخارج، بول باكر، حضرا مؤخرًا حفلًا خاصًا لتكريم "مدينة داود"، تقديرُا للدور الأساسي الذي تلعبه في "ربط زوارها إلى أصول القيم التي ساعدت في تشكيل أميركا".

وذكر البيان أنه "كان فريدمان أول سفير أميركي في منصبه يقوم بجولة في مدينة داود، ومنذ ذلك الحين زارها العديد من كبار المسؤولين الأميركيين".

وأضافت السفارة أنه "جنبًا إلى جنب مع العديد من الشخصيات الأميركية المرموقة، كان (فريدمان) فخورًا بالمشاركة في 30 حزيران/ يونيو 2019 في افتتاح طريق الحجاج في مدينة داود".

وفي حينه، أدان الفلسطينيون بشدة قيام فريدمان باستخدام معول لشق نفق أسفل بلدة سلوان في إطار المشروع الاستيطاني الإسرائيلي لإقامة "مدينة داود".

وقال مركز معلومات وادي حلوة، وهو مركز حقوقي فلسطيني غير حكومي، إن النفق الذي يطلق عليه "طريق الحجاج" يبدأ من سلوان ويصل إلى حائط البراق، الملاصق للمسجد الأقصى.

ويمر النفق أسفل منازل فلسطينية في بلدة سلوان الفلسطينية.

وقالت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية إن "إلعاد"، المعروفة أيضًا باسم مؤسسة "عير دافيد"(مدينة داود)، هي منظمة استيطانية تعمل في "استيطان الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية".

وقال فريدمان في تصريحه، الإثنين، إن الولايات المتحدة الأميركية "تستلهم الكثير من عمل هذه المنظمة". وقال بعد وضعه لوحة في داخل النفق، الذي تشقه المنظمة أسفل سلوان، "في أميركا الحديثة، نستلهم الكثير من الآثار التي تذكرنا بتاريخ جمهوريتنا".

وأضاف "لطالما تساءلت، ما هي الآثار التي ألهمت الآباء المؤسسين عندما أعلن واضعو إعلان الاستقلال (..) ما هي الآثار التي ألهمتهم؟ أقترح أن هذه الآثار موجودة هنا، في مدينة القدس القديمة".

من جهته، قال باكر "بإزاحة الستار عن هذه اللوحة والاعتراف بمدينة داود لمساهمتها في تراث أميركا، فإننا نحقق هدفًا آخر أكبر: توحيد الأميركيين حول مبادئنا وقيمنا التأسيسية".

وأضاف أنه "تُعد مدينة داود بمثابة شهادة حية على تلك القيم الثابتة، ومن واجبنا أن نضمن بقاءها للأجيال القادمة".

ولم يصدر تعقيب من الحكومة الفلسطينية حول ما أعلنته السفارة الأميركية.

وكان فريدمان، قد اعتبر في كلمة ألقاها في البرلمان الإسرائيلي، بتاريخ 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، أن القرارات الأميركية، الداعمة للاستيطان والاحتلال الإسرائيلي، للأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة، هي من أهم "إنجازاته".

ووقّع ترامب في 25 آذار/ مارس 2019 مرسوما رئاسيا يعترف بـ"سيادة" إسرائيل على مرتفعات الجولان السوري. كما أعلنت واشنطن في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 أنها لم تعد ترى في بناء المستوطنات في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي.

وفي 6 كانون الأول/ ديسمبر 2017، أعلن ترامب رسميا، اعتراف إدارته بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، في خطوة لاقت إدانات وانتقادات عربية ودولية وإسلامية.

وكان الفلسطينيون قد وجهوا انتقادات حادة إلى السفير فريدمان، منذ تسلمه لمنصبه ورفضوا التعامل معه، حيث يعرف عنه دعمه للاستيطان، ومعارضته لقيام دولة فلسطينية.

ولم تعلن وزارة الخارجية الأميركية عن اسم الشخص الذي سيخلف فريدمان.