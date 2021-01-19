تطعيم 2.2 مليون شخص بالجرعة الأولى ضد كورونا بالبلاد

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه تم حتى الآن تطعيم 2.2 مليون شخص بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا المستجد، 186 ألفا منهم، حصلوا على التطعيم، أمس الإثنين، مع انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم في البلاد.

وقال وزير الصحة الإسرائيلية، يولي إيدلشتاين، إن البلاد تسجل معدل قياسي في عدد التطعيمات اليومية.

ولفت إلى أن الطواقم الطبية في صناديق المرضى بالتعاون مع الوزارة قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتطعيم 186 ألف شخص مع انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد الفيروس، إذ تم، أمس الإثنين، تطعيم 114 ألف شخص بالجرعة الثانية و72 ألفا بالجرعة الأولى.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، تم خلال الشهر الجاري تطعيم 2.2 مليون شخص بالجرعة الأولى، بينهم 422 ألفا بالجرعتين الأولى والثانية.

ويأتي ذلك، فيما أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، أن 12,427 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد بعد تطعيمهم باللقاح، وبينت المعطيات الرسمية أن 69 شخصا أصيبوا بالفيروس بعد تلقي الجرعة الثانية منه.

وتأتي هذه الأرقام بعد إجراء 189 ألف فحص كورونا لأشخاص حصلوا على التطعيم لتصل نسبة الفحوصات الموجبة إلى 6.6%.

وبحسب المعطيات، فإن لدى بعض مجموعات التطعيم، يكون معدل الفحوصات الموجبة في أوساط المطعمين مماثلا لمعدلها العام لدى عموم السكان، ومعظمهم لم يتم تطعيمهم بعد.

وبينت البيانات الرسمية أن 5,348 أصيبوا بالفيروس خلال سبعة أيام من تلقي جرعة اللقاح الأولى، وذلك من بين حوالي 100 ألف فحص أجريت لأشخاص انقضى على تطعيمهم فترة لم تتجاوز الـ7 أيام، بمعدل فحوصات موجبة وصل إلى نسبة 5.4%.

وأوضحت الأرقام أن 5,585 شخصا أصيبوا بكورونا في الفترة التي تراوحت من اليوم الثامن حتى اليوم الـ14 بعد تلقي الجرعة الأولى، أو ما يعادل 8.3% من مجمل الفحوصات التي أجريت لهذه الفئة (67 ألف فحص).

وأظهرت دراسة إسرائيلية حديثة، نشرت نتائجها، الإثنين، أن الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (لقاح شركة "فايزر" المستخدم إسرائيليا)، قادرة على زيادة الأجسام المضادة للفيروس في الجسم من 6 حتى 20 ضعفا، مقارنة بكمية الأجسام المضادة التي حصلوا عليها أشخاص تعافوا من إصابات خطيرة بكورونا.

وشارك في البحث 7,106 من العاملين في المستشفى والذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فايزر، و4,484 شخصا الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح. ويشار إلى أن النتائج المعلنة تتعلق فقط بـ 102 حصلوا على الجرعة الثانية من اللقاح.