كورونا بالبلاد: معدل قياسي جديد بتسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة

شخصت، أمس الإثنين، أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليتم تسجيل معدل قياسي جديد بالإصابات، وهو رقم قياسي الأعلى منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020، بحسب ما أفاد منسق مكافحة فيروس كورونا، بروفيسور نحمان أش، اليوم الثلاثاء.

ووفقا للمعطيات، فهذه هي المرة الثانية التي يسجل بها معدل قياسي بالإصابات، علما أن الرقم القياسي الأول بالإصابات سجل في الأسبوع الماضي، بتشخيص 9714 إصابة بالفيروس.

وتظهر بيانات من جامعة أكسفورد أن إسرائيل تحتل المرتبة الأولى في العالم، من ناحية عدد الإصابات التي تم التحقق منها وتشخيصها فيما يتعلق بالسكان في الأسبوع الأخير.

إسرائيل الأولى عالميا بمعدل انتشار الفيروس

ووفقا للبيانات، فإن إسرائيل تتقدم على البرتغال في المركز الثاني، تليها أندورا وجمهورية التشيك وأيرلندا ولبنان والجبل الأسود وبريطانيا وسلوفينيا والولايات المتحدة وإسبانيا والسويد.

وفي ظل تفشي الفيروس وتسجيل معدل قياسي بالإصابات، تشهد أقٌسام كورونا في مستشفيات البلاد اكتظاظا بالإصابات والخطيرة على وجه الخصوص، وكذلك الحالات التي تم ربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي.

كما أفادت العديد من المستشفيات في البلاد أنها تشهد اكتظاظا بجميع الأقسام، بحيث أن أعداد المرضى أكبر من القدرة الاستيعابية للمستشفيات.

وعلى سبيل المثال، ففي مستشفى هداسا عين كارم، يرقد في جناح كورونا 127 مريضا، 70 منهم في حالة حرجة، و24 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكرت إدارة المستشفى أنها تقدمت، أمس الإثنين، بطلبات لوزارة الصحة لنقل مرضى كورونا الجدد الذين هم في حالة متوسطة إلى مستشفيات في مركز البلاد.

الحكومة تبحث تمديد الإغلاق وتعليق الطيران

ويأتي تسجيل المعدل القياسي في الإصابات، فيما تعقد الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، جلسة، للتشاور لحسم إمكانية تمديد الإغلاق إلى ما بعد يوم الخميس المقبل، الموعد المحدد لرفع القيود المشددة، كما تبحث الحكومة إغلاق مطار بن غوريون في اللد، وإستراتيجية الخروج من الإغلاق والموافقة على مخطط الجواز الأخضر.

وطلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من وزراء حكومته الموافقة على تمديد الإغلاق حتى نهاية شهر كانون الثاني/يناير الجاري.

ويبحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، سبل الحد من تفشي كورونا في ظل تسجيل معدل قياسي يومي بالإصابات والارتفاع المتواصل في الوفيات رغم الإغلاق.

وتطالب وزارة الصحة وزراء الحكومة الموافقة على تمديد الإغلاق حتى نهاية شهر كانون الثاني/يناير الجاري، كون تمديده بأسبوع إضافي يعني انتهاء الإغلاق يوم الخميس الموافق 28 كانون الثاني، الذي يصادف نهاية الأسبوع، وعليه تقترح الصحة تمديد الإغلاق حتى نهاية الشهر لمنع التجمهر في يومي نهاية الأسبوع.