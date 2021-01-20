الصحة الإسرائيلية: تطعيم 200 ألف شخص و8511 إصابة بكورونا أمس

سجلت 8511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد في مؤشر لاستمرار ارتفاع الفحوصات الموجبة، فيما تم تطعيم 200 ألف شخص، أمس الثلاثاء، بحسب بيانات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وارتفعت الإصابات النشطة إلى 82930 إصابة نشطة، ليبلغ إجمالي الإصابات التي سجلت بالبلاد 570085 إصابة، بغالبيتها وصفت بالطفيفة وأخضت للرعاية الطبية من خلال الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي.

ويرقد في أقسام كورونا، 1918 مصابا منهم 1113 مصابا بحالة خطيرة، بينما 308 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتوفي 21 شخصا، أمس الثلاثاء، متأثرين بإصاباتهم بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات منذ انتشار الفيروس في آذار/مارس الماضي، 4142 حالة وفاة.

وبحسب بيانات الصحة، أجرت وزارة الصحة، خلال الـ24 ساعة الماضية بالتعاون مع صناديق المرضى نحو 92709 من الفحوصات لاكتشاف كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، وأظهرت النتائج بأن 9.2% من الفحوصات كانت موجبة.

ومع استمرار تفشي الفيروس وتسجيل معدل قياسي بالإصابات ووفيات كورونا، تتواصل في صناديق المرضى بالبلاد حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم تطعيم 200 ألف شخص ضد كورونا، بينما حصل 550 ألف شخص على الجرعة الثانية من اللقاح، علما أن إجمالي عدد من حصل على التطعيم في البلاد بلغ إلى الآن 2272000.

وعلى الرغم من انخفاض في المؤشر العام للعدوى والإصابة الذي توقف عند 1.05، بيد أنه لا يوجد هناك أي مؤشرات لتحسن في بيانات ومعطيات الإصابة، علما أنه سجل رقم قياسي بالإصابات بأكثر من 10 آلاف إصابة جديدة، يوم الإثنين، وتشهد المستشفيات ازدحما واكتظاظا في أقسام كورونا، إذ فقد بعضها القدرة الاستيعابية للمرضى بكورونا.

وتأتي هذه البيانات، فيما صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، على تمديد الإغلاق المشدد الذي تفرضه للحد من انتشار كورونا، حتى يوم الأحد 31 كانون الثاني/ يناير الجاري، كما صادقت الحكومة على إلزام العائدين من الخارج بإجراء فحص للكشف عن الإصابة بالفيروس قبل رحلة العودة بـ72 على حد أقصى.

وشملت القرارات الحكومية السماح للطلاب الجامعيين الذين ليس لديهم إمكانية التعلم عن بعد، بإجراء الامتحانات في الحرم الجامعي، بشرط ألا يتجاوز عددهم 5% من نسبة الممتحنين.

كما صادقت الحكومة على السماح لطلاب صفوف الحادي والثاني عشر إجراء امتحانات البجروت في المدارس، وفقًا للقواعد الصحية المعمول بها.