الصحة الإسرائيلية قد تقرر اليوم توسيع التطعيمات لجميع السكان

أعلنت صناديق المرضى "كلاليت" و"ميئوحيدت" و"ليئوميت" اليوم، الأربعاء، عن توسيع دائرة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، بحيث ستشمل منذ اليوم من هم في سن 35 عاما فما فوق.

وهذه المرة الثانية خلال يومين الذي تعلن فيه صناديق المرضة عن توسيع حملة التطعيمات من دون صدور بيان مسبق عن وزارة الصحة. وأعلنت الوزارة، اليوم، أنه لم يتم اتخاذ قرار كهذا حتى الآن.

لكن موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني نقل عن مسؤولين في الوزارة قولهم إنه سيعقد مساء اليوم اجتماعا للتداول في وضع اللقاحات، وأنه قد يتخذ خلاله قرار يقضي بتوسيع حملة التطعيمات لتشمل جميع السكان من سن 16 عاما فما فوق. ويهدف توسيع التطعيمات إلى "عدم إهدار قدرات تطعيم لمئة ألف شخص يوميا".

والاتجاهات في وزارة الصحة حاليا، هي اتخاذ قرار بتوسيع شامل للتطعيمات لتشمل جميع السكان، أو تطعيم أبناء سن 16 – 18 عاما في المدارس الثانوية، أو إبقاء حملة التطعيمات ضمن مجموعات الأفضلية الحالية دون تغيير، أي أبناء سن 40 عاما فما فوق.

وذكرت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية أنه تلقى 200 ألف شخص تطعيمات مضادة لكورونا، أمس، وأن 2,256,145 شخصا تلقوا الجرعة الأولى منذ بداية حملة التطعيمات و536,191 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

وتوفي 93 مريضا بكورونا منذ صباح أمس وحتى صباح اليوم، متأثرين بإصاباتهم بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات منذ انتشار الفيروس في آذار/مارس الماضي، 4142 حالة وفاة.

وسجلت 8511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد في مؤشر لاستمرار ارتفاع الفحوصات الموجبة.

وارتفعت الإصابات النشطة إلى 82930 إصابة نشطة، ليبلغ إجمالي الإصابات التي سجلت بالبلاد 570085 إصابة، بغالبيتها وصفت بالطفيفة وأخضت للرعاية الطبية من خلال الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي.

ويرقد في أقسام كورونا، 1918 مصابا منهم 1113 مصابا بحالة خطيرة، بينما 308 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.