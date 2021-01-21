الإغلاق الثالث: النساء يشكلن 70% من العاطلين عن العمل الجدد

أفادت مصلحة التشغيل الإسرائيلية اليوم، الخميس، بأن النساء يشكلن 70%، أكثر من 100 ألف، من العاطلين عن العمل الجدد في أعقاب فرض الإغلاق المشدد الحالي، وذلك إضافة إلى مئات آلاف النساء العاطلات عن العمل في أعقاب الإغلاقات في العام الفائت.

وبلغ عدد المسجلين في مصلحة التشغيل كطالبي عمل، منذ بدء الإغلاق الثالث، في 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي 144,599 طالب عمل، بينهم 2948 تسجلوا اليوم في مصلحة التشغيل. وتشير التقديرات إلى أن تمديد الإغلاق بعشرة أيام سيدفع 20 ألف عامل آخر إلى البطالة.

وأفادت مصلحة التشغيل بأن المتضررين الأساسيين من الإغلاق الحالي، وعددهم 37,254، هم العاملون في مجال التعليم، والإرشاد وتسجلوا كطالبي عمل منذ بداية الإغلاق، نهاية الشهر الفائت. وبعد تشديد الإغلاق، تسجل 80,416 طالب عمل جديد، وشكلوا 57% من مجمل المسجلين خلال الإغلاق.

ووفقا للمعطيات، فإن 19% من طالبي العمل خلال الإغلاق الحالي لا يتواجدون في إجازة بدون راتب، وعددهم 26,545 شخصا وتم فصلهم من العمل أو قدموا استقالاتهم في بداية الإغلاق.

وأخرِج 115,106 طالب عمل جديد إلى إجازة بدون عمل منذ بداية الإغلاق، في 27 كانون الأول/ديسمبر الفائت، ونسبتهم 81.2% بين طالبي العمل الجدد.