الصحة الإسرائيلية: 21 وفاة و8174 إصابة بكورونا الأربعاء

توفي 21 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما تم تسجيل 8174 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات ولليوم الثالث على التوالي تتجاوز إصابات كورونا حاجز الـ8 آلاف إصابة، وعلى الرغم من ذلك، لأول مرة خلال موجة الإصابات الحالية يتراجع مؤشر العدوى إلى أقل من 1.

وفي ظل انتشار الفيروس، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى أجرى الفحوصات لاكتشاف الفيروس، حيث تم، أمس الأربعاء، أخذ نحو 90 ألف عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 9% منها موجبة.

ومع استمرار نتائج الفحوصات الموجبة، تواصل المستشفيات تسجيل ازدحاما بالمرضى، حيث يرقد في أقسام كورونا 1901، بينهم 1132 مصابا بحالة خطيرة، بينما 317 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتواصل وفيات كورونا بالارتفاع، حيث بلغ إجمالي الوفيات منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس الماضي، 4179 حالة وفاة بعد تسجيل 21 حالة وفاة، أمس الأربعاء، علما أنه توفي 167 مصابا بالفيروس بالمستشفيات منذ مطلع الأسبوع الجاري، بينما سجلت 800 حالة وفاة بكورونا منذ مطلع الشهر الجاري.

إلى ذلك، بلغ إجمالي الإصابات النشطة 82401 إصابة نشطة، علما أن إجمالي الإصابات التي سجلت في البلاد 578319 إصابة، بغالبيتها العظمى وصفت بالطفيفة وأخضعت للرعاية الطبية من خلال الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي.

وتأتي هذه البيانات، مع استمرار حملة التطعيم في البلاد، إذ أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنه تم حتى الآن تطعيم 2.3 مليون شخص ضد فيروس كورونا المستجد، 692 ألفا منهم، حصلوا على تطعيم الجرعة الثانية، مع انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم في البلاد.

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