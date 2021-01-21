مصلحة التشغيل: 141.5 ألف طالب عمل جديد بالإغلاق الحالي

ارتفع عدد طالبي العمل الجدد المسجلين لدى مصلحة التشغيل الإسرائيلية منذ بداية الإغلاق الحالي، قبل ثلاثة أسابيع، إلى 141,651 شخصا، وذلك بعدما سُجل 3256 طالب عمل جديد أمس، الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الخميس، أن تمديد الإغلاق بعشرة أيام لم تترجم بعد في معطيات العاطلين عن العمل الجدد، الذي أخرجوا إلى إجازة بدون راتب، وذلك لأن معطيات مصلحة التشغيل تشمل العاملين الذين توقفوا عن العمل قبل قرار الحكومة بتمديد الإغلاق، والتخوف هو أن هناك آلاف أخرى الذين فُصلوا من العمل أو أخرجوا إلى إجازة بدون راتب بسبب تمديد الإغلاق.

وأفادت مصلحة التشغيل بأن المتضررين الأساسيين من الإغلاق الحالي، وعددهم 37,254، هم العاملون في مجال التعليم، والإرشاد وتسجلوا كطالبي عمل منذ بداية الإغلاق، نهاية الشهر الفائت. وبعد تشديد الإغلاق، تسجل 80,416 طالب عمل جديد، وشكلوا 57% من مجمل المسجلين خلال الإغلاق.

ووفقا للمعطيات، فإن 19% من طالبي العمل خلال الإغلاق الحالي لا يتواجدون في إجازة بدون راتب، وعددهم 26,545 شخصا وتم فصلهم من العمل أو قدموا استقالاتهم في بداية الإغلاق.

وأخرِج 115,106 طالب عمل جديد إلى إجازة بدون عمل منذ بداية الإغلاق، في 27 كانون الأول/ديسمبر الفائت، ونسبتهم 81.2% بين طالبي العمل الجدد.