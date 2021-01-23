الحكومة الإسرائيلية تعتزم إغلاق المطار لأسبوعين

تعتزم الحكومة الإسرائيليّة إغلاق مطار بن غوريون لمدّة أسبوعين، إثر استمرار تفشّي الطفرة البريطانيّة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت.

وبحسب ما ذكر موقع "واينت"، اتفق رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، مع مندوبي وزارتي الصحّة والمواصلات ومجلس الأمن القومي على هذه الخطوة، إضافة إلى خطوات أخرى تتعلّق بالمطار، وباشتراط موافقة الحكومة الإسرائيليّة، هي:

منع دخول وخروج الرحلات الجوية الأجنبيّة والإسرائيليّة.

تقليص الاستثناءات الممنوحة للوصول إلى المطار، وقصرها على حالات حرجة تُصادق عليها لجنة خاصّة، يرأسها المديران العامان لوزارتي الصحّة والمواصلات.

بلورة خطّة منفصلة للحالات الإنسانيّة التي تحتاج رحلات جويّة خاصّة.

بينما قال تقرير عن شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي ("أمان") إنه "لا يمكن كبح الطفرة البريطانيّة" من التفشّي في إسرائيل.

وتأتي هذه التطوّرات رغم أنّ منسّق مواجهة فيروس كورونا في الحكومة الإسرائيلية، بروفيسور نحمان أش، رجّح، الخميس، أن تمتنع السلطات الإسرائيلية عن تمديد إضافي للإغلاق الثالث الذي تفرضه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجدّ، وعبّر عن تفاؤله بأن ينجح تشديد الإغلاق وتمديده حتى الأول من شباط/ فبراير المقبل في لجم الجائحة.

جاء ذلك في تصريحات صدرت عن أش خلال مقابلة أجراها مع القناة 12 الإسرائيلية. وأشار المنسق إلى وجوب بحث سيناريوهات الخروج من الإغلاق، معتمدا على المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية حول انتشار كورونا، والتي تؤكد تباطؤ تفشي الجائحة وانخفاض مُعامل العدوى R، رغم أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة، خصوصا الخطرة منها، لا يزال مرتفعًا.

وعلى صلة، قرر المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، بروفيسور حيزي ليفي، المصادقة على توصية لجنة التفضيلات التابعة للوزارة، بتوسيع حملة التطعيم لتشمل أبناء سن 16 - 18 عاما، لتطعيم طلاب صفوف الحادي والثاني عشر من المرحلة الثانوية.