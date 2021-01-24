استطلاع: الليكود 32 مقعدًا والمشتركة 10 مقاعد

بيّن استطلاع للرأي نشر مساء اليوم، الأحد، استمرار تصاعد قوّة الليكود إلى 32 مقعدًا وثبات القائمة المشتركة عند عشرة مقاعد.

وجاءت النتائج على الشكل الآتي: الليكود (32 مقعدًا)، "يش عتيد" برئاسة يائير لبيد 18 مقعدًا، "تكفاه حدشاه" برئاسة غدعون ساعر 14 مقعدًا، المشتركة 10 مقاعد، "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت 10، "يهدوت هتوراه" 7، "شاس" 6، "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغادور ليبرمان 5، "ميرتس" 5، "كاحول لافان" 4، "الإسرائيليّون" برئاسة بلديّة تل أبيب، رون حولدائي، 4.

كما بيّن استطلاع الرأي تجاوز حزب العمل نسبة الحسب لأول مرّة منذ أشهر، إثر فوز عضو الكنيست، ميراف ميخائيلي، برئاسة القائمة.

ورغم تصاعد قوّة الليكود، إلا أن نتنياهو لن يكون قادرًا على تشكيل حكومة، حتى لو انضمّ إليه بينيت. بينما لن يتمكّن خصومه من تشكيل حكومة دون القائمة المشتركة، ما يوحي بأزمة على شاكلة الأزمات السياسية السابقة.

كما يبيّن استطلاع الرأي استمرار تراجع حزب ساعر، من 21 مقعدًا عند الإطلاق عن حزبه في كانون أوّل/ديسمبر الماضي، إلى أقلّ من 14 مقعدًا الآن، ما يعطي انطباعًا باحتمال أن يشكّل لبيد الحكومة المقبلة، لا ساعر.

وتستمر شعبية الليكود بالارتفاع إثر حملة لقاحات كورونا التي أطلقها، رغم استمرار ارتفاع إصابات كورونا والأزمة الاقتصادية.