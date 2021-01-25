153 ألف عاطل عن العمل خلال الإغلاق الثالث

أفادت مصلحة التشغيل الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن 153 ألف طالب عمل جديد تسجلوا لدى مكاتب التشغيل منذ بداية الإغلاق الحالي، في 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منهم 2842 شخصا تسجلوا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتسجل في مصلحة التشغيل 93075 طالب عمل منهم منذ تشديد إجراءات الإغلاق ويشكلون 60.8%، فيما أظهرت البيانات أن 29889 من طالبي العمل تم فصلهم أو قدموا استقالتهم من العمل، بحيث تصل نسبتهم حوالي 19.5%.

وبلغ عدد الذين أخرجوا إلى إجازة بدون راتب خلال الإغلاق الحالي 123112 طالب عمل، وبينهم 80.5% من الذين تسجلوا في مصلحة التشغيل في الشهر الأخير، وخلال الساعات الأخيرة، تم تسجيل 1021 شخصا في مكاتب التشغيل فصلوا أو قدموا استقالتهم من أماكن العمل.

وتبين أن أكثر ممن تسجلوا في مكاتب التشغيل هم من العاملين في التربية والتعليم والإرشاد، حيث بلغ عددهم 41157 طالب عمل منذ بداية الإغلاق الحالي.

ودلت المعطيات على أن العاملين في مجال التربية والتعليم والإرشاد هم الأكثر تضررا من القيود التي فرضتها الحكومة للحد من اننتشار فيروس كورونا، وشملت الإغلاق الكامل لجهاز التعليم.

ويشكل المعلمون 26.9% من مجمل المسجلين في مصلحة التشغيل خلال الشهر الأخير وعددهم 40,393 معلم ومعلمة ومرشد، و37,337 بينهم تسجلوا كطالبي عمل منذ تشديد الإغلاق.

وتسجل 2508 منهم في نهاية الأسبوع الماضي، وشكلوا 45% م طالبي العمل في اليومين الماضيين.

وتأتي هذه المعطيات، فيما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، يسرائيل كاتس، مساء الأحد، عن حزمة مساعدات اقتصاديّة واسعة، تشمل منحًا ماليّة لكل شخص بالغ بقيمة 750 شيكل، بالإضافة إلى مساعدات مالية للمصالح التجارية.

وفيما يلي أبرز بنود الخطة المالية:

منح مالية للمصالح التي تضررت بأكثر من 25% وفق معيارين، من تراوحت دورة أعمالها بين 18 حتى 30 ألفًا ستحصل على منحة بين ثمانية آلاف و15 ألف شيكل، بينما ستحصل المصالح التي تتجاوز دورة أعمالها الـ300 ألف على منحة بـ30 ألف شيكل.

حصول المصالح الجديدة، التي افتتحت عام 2020، على منحة مالية بقيمة 8 آلاف شيكل.

منح للأسر، بحيث يحصل كل بالغ على 750 شيكل، وكل طفل على 500 شيكل حتى الطفل الرابع، و300 شيكل لكل طفل من الطفل الرابع.

حوافز مالية لإعادة العاطلين عن العمل بسبب كورونا، يحصل عليها كل من تسجل كعاطل عن العمل لـ80 يومًا على التوالي منذ بداية الجائحة وحتى نهاية العام 2020، على أن يعود إلى العمل لمدة 4 أشهر: وسيحصل في الشهر الأول على منحة مالية بقيمة مخصصات البطالة، وفي الشهر الثاني والثالث على منحتين لاستكمال الراتب وفي الشهر الرابع على منحة بقيمة مخصّصات البطالة.

منحة مالية خاصّة بالمعاقين، بقيمة 500 مليون شيكل. وتسهيلات في القروض للمصالح. ومخصّصات بطالة للعمال المستقلين.