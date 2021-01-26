تطعيم 4 مليون شخص وأعراض جديدة للقاح فايزر بالبلاد

حصل 4 مليون شخص على تطعيم لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا بالجرعتين الأولى والثانية، فيما تم الإعلان عن اكتشاف أعراض جديدة للقاح التي سجلت في البلاد ولم تكن معروفة لشركة الأدوية الأميركية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وأفاد وزير الصحة الإسرائيلية، يولي إيدلشاتين، بأن 2.7 مليون شخص حصلوا على التطعيم وتلقوا الجرعة الأولى، بينما نحو 1.3 مليون شخص حصلوا على الجرعة الثانية من التطعيم.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، تم، أمس الإثنين، تطعيم 226 ألف شخص، وذلك مع افتتاح مزيد من مراكز التطعيم التابعة لصناديق المرضى والسماح بالتطعيم دون تحديد الأدوار وبحسب الأجيال المسموح بها من قبل الوزارة، وهي من 16 عاما وما فوق.

وتأتي حملة التطعيم مع تسجيل معدلات قياسية بالإصابات والوفيات وتفشي الفيروس والتحذير من فقدان السيطرة على الطفرة البريطانية.

وقالت مديرة وحدة الوقاية من الأمراض المعدية في مستشفى "شيبا"، البروفيسور جاليا رحاف، إنه "تم اكتشاف أعراض وآثار جانبية جديدة من لقاح كورونا غير معروفة لشركة فايزر".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" عن مديرة وحدة الوقاية من الأمراض المعدية، قولها "الأشخاص الذين تم تطعيمهم يأتون إلى المستشفى بأعراض مثل الختان وشلل العصب الوجهي، وهذه الأعراض لم تظهر في دراسة الشركة، وقمنا بتبليغ الشركة بالأعراض الجديدة التي سجلت في البلاد".

وأضافت "في البداية عندما تحدثنا إليهم وحولنا لهم الملاحظات بشأن تسجيل أعراض جديدة وغير معروفة من قبل، قالوا لربما يتعلق الأمر بنساء في حالة هلع وهستيريا، لكننا أكدنا لهم أن ذات الأعراض ظهرت عند الرجال أيضا، وأيضا تلقوا عن بلاغات عن ذات الأعراض الجديدة من مناطق أخرى بالعالم".

وتأتي هذه التطورات، مع دخول إغلاق مطار بن غوريون في اللد حيز التنفيذ عند منتصف الليل، دون أن يعلن رسميا عن موعد استئناف الطيران أو موعد فتح الأجواء مجددا، فيما أوصت وزارة الصحة، بتمديد الإغلاق الشامل في البلاد بأسبوع آخر، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا والسلالات الجديدة من الفيروس.