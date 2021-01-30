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احتمال إلغاء إعفاء الحجر الصحي للمطعمين والمتعافين من كورونا

تاريخ النشر: 30/01/2021 - 23:51

احتمال إلغاء إعفاء الحجر الصحي للمطعمين والمتعافين من كورونا
فحوصات كورونا بالمطار للعائدين للبلاد (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تعتزم وزارة الصحة الإسرائيلية، إلغاء الإعفاء المتعلق بالحجر الصحي للمطعمين والمتعافين من فيروس كورونا، وذلك بسبب الارتفاع المتواصل بمعدل الإصابة والعدوى في البلاد، بحسب ما أفادت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء السبت.

ويأتي إعادة النظر في هذا الإعفاء على الرغم من الإغلاق وعلى الرغم من حملة التطعيم المكثفة، بحيث أن معدل الإصابة والعدوى بارتفاع ولا تسجل انخفاضا.

وفقًا للنهج المعتمد حاليا من قبل وزارة الصحة، يتم إعفاء من تم تطعيمهم أو شفي من فيروس كورونا، من الحجر الصحي بحال عاد من خارج البلاد أو ثبت أنه خالط مصاب بالفيروس.

وتبحث وزارة الصحة إمكانية تغيير الإرشادات والتعليمات المتعلقة بالحجر الصحي، لأنه على الرغم من أن الأجسام المضادة في جسم الشخص الذي حصل على التطعيم أو المتعافي من الفيروس، إلا أنه يمكن أن يحمل الفيروس في الجهاز التنفسي والرئتين ويصيب الآخرين.

وتخشى وزارة الصحة من أي مصدر آخر للعدوى، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة عبء المرضى والاكتظاظ في أقسام كورونا في المستشفيات. لذلك، من المتوقع أن يتم في الأيام المقبلة إجراء مشاورات للطواقم الطبية قد يقررون خلالها إلغاء ميزة الإعفاء من الحجر الصحي للمطعمين والمتعافين.

ويأتي ذلك، فيما تواصل وفيات وإصابات كورونا الارتفاع، حيث توفي 52 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا خلال نهاية الأسبوع، فيما تم تسجيل 6435 إصابة جدية بالفيروس في الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، خلال الأسبوع الأخير توفي في البلاد 355 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي وفيات كورونا 4738 حالة وفاة منذ الإعلان عن انتشار كورونا في آذار/مارس 2020.

ويرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد، 1764 مصابا، بينهم 1173 مصابا بحالة خطيرة، بينما 332 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، في مؤشر إلى استمرار الارتفاع بالحالات الخطيرة والحرجة.

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