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ارتفاع سعر لتر البنزين بـ21 أغورة

تاريخ النشر: 01/02/2021 - 09:54

ارتفاع سعر لتر البنزين بـ21 أغورة
(توضيحية - أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

ارتفع عند منتصف الليلة الماضية سعر لتر بنزين 95 الخالي من الرصاص بـ21 أغورة قياسا بسعره في الشهر الماضي، ليصبح سعره 5.72 شيكل بالخدمة الذاتية في الحد الأقصى، وإضافة 21 أغورة للتر الواحد بالخدمة الكاملة.

وسيكون سعر لتر بنزين الخالي من الرصاص في إيلات 4.89 شيكل في حال الخدمة الذاتية، وذلك بسبب الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة في هذه المدينة. وبذلك يرتفع سعر لتر البنزين 18 أغورة قياسا بسعره الشهر الماضي. ويضاف إلى هذا السعر 18 أغورة للتر في حال الخدمة الكاملة.

هذه المرة الثالثة التي يتم فيها رفع سعر البنزين خلال الأشهر الثلاثاة الأخيرة، حيث تم رفعه بـ8 أغورات الشهر الماضي، وبـ9 أغورات في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي. وارتفع سعر لتر البنزين 95 الخالي من الرصاص بالأشهر الثلاثة الأخيرة بـ38 أغورة.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الإثنينن إلى أن سبب الارتفاع الحاد في سعر البنزين هو انتعاش اقتصادي متوقع إثر اتساع التطعيمات باللقاح المضاد لفيروس كورونا في العالم. وتسببت التقديرات بالانتعاش الاقتصادي بارتفاع أسعار النفط في العالم، في أعقاب توقع ازدياد استخدام السيارات والطائرات.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#بننزينن 95
#نفط
#كورونا

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