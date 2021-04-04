مفاوضات تشكيل الحكومة، لبيد التقى بينيت دون حسم

أتفق رئيس "يش عتيد" يائير لبيد، ورئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، على عقد جلسة مشاورات ثانية عقب الجلسة التي جمعتهما في ساعات متأخرة من الليل، التي تأتي ضمن المفاوضات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وتسبق هذه الجلسة والاستعدادات لجولة التوصيات والمشاورات التي سيجريها، غدا الإثنين، الرئيس الإسرائيلي، رؤوفيين ريفلين، بغية تكليف أحد رؤساء الأحزاب تشكيل الحكومة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن جلسة لبيد بينيت وصفت بـ"الجيدة"، لكن دون أن يتم التوصل إلى تفاهمات وحسم بشأن تشكيل حكومة بديلة لحكومة نتنياهو، حيث لم يستجب بينيت لمطلب لبيد التعهد عدم الانضمام إلى حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وقبيل اجتماع لبيد بينيت، ذكر مسؤولون في الليكود، مساء السبت، أن بينيت قرر الانضمام إلى ائتلاف نتنياهو. فيما تم تهديد رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، من قبل شخصيات بالليكود بإخراجه من الكنيست بحال التوجه لانتخابات خامسة، إذ أحبط تشكيل حكومة نتنياهو، إثر رفض سموترتيش للتحالف مع الموحدة.

وقالت عضو الكنيست عن "يمينا"، أييليت شاكيد إن حزبها يعمل على منع انتخابات خامسة. كما قال نتنياهو إنه يؤمن بأنه "يمكن تشكيل حكومة يمين مستقرة".

وجرت في الأيام الأخيرة اتصالات بين حزبي الليكود و"يمينا"، تم خلالها مناقشة مقترحات من جانب نتنياهو بهدف إقناع بينيت وشريكاته في قيادة "يمينا"، شاكيد، بالانضمام إلى حكومة يشكلها.

يأتي ذلك، فيما جدد رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، سموتريتش رفضه القاطع للاعتماد على القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس في تشكيل الحكومة، قائلا إن "حكومة لا تعتمد على اليهود لا يوجد شرعية لها، وأنه يتطلع لليوم الذي تكون فيه للمواطنين العرب قيادة تعترف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".