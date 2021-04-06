الصحة الإسرائيلية: 5042 حالة نشطة بتسجل 375 إصابة جديدة بكورونا

شخصت 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 الماضية، لترتفع بذلك الحالات النشطة إلى 5042 حالة، فيما يتواصل التراجع بالحالات التي يتم تسريرها في أقسام كورونا في المستشفيات، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات وعاود مُعامل تناقل العدوى (R) الارتفاع وتوقف عند 0.78، فيما تتواصل حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا، حيث أظهرت المعطيات أن 5277886 تلقوا التطعيم، بينهم 4861451 تلقوا الجرعة الثانية.

ويرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد 490 بينهم 319 مصابا بحالة خطيرة و175 مصابا بحالة خطيرة جدا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

إلى ذلك، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى إجراء فحوصات كورونا، حيث تم، أمس الإثنين، أخذ 55508 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 0.7% منها موجبة.

وسجلت 834822 إصابة بكورونا منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020، بغالبيتها كانت طفيفة وأخضعت للحجر الصحي المنزلي أو الفندقي، فيما بلغت حصيلة وفيات كورونا 6253 حالة وفاة.

يذكر أنه خلال شهر آذار/مارس الماضي، توفي 450 شخصا من جراء إصابتهم بفيروس كورونا، وأظهر هذا المعطى تراجع انتشار كورونا في البلاد، التي توفي فيها 944 مريضا بكورونا في شباط/ فبراير الماضي، و1450 في كانون الثاني/ يناير الماضي.