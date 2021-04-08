مبادرة سموتريتش للخروج من أزمة تشكيل الحكومة تقتضي تنحي نتنياهو

اقترح رئيس تحالف "الصهيونية الدينية" والكاهانية، عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، تنحي زعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، عن منصب رئاسة الحكومة، وإتاحة الفرصة لإقامة "حكومة يمينية واسعة ومستقرة".

جاءت أقوال سموتريتش في حديثه لأحد قادة معسكر اليمين الذي حاول لعب دور الوساطة وإقناعه الموافقة على تشكيل حكومة يمين ضيقة تدعمها القائمة الموحدة، برئاسة منصور عبّاس، من الخارج، ونقلتها صحيفة "همشبحا" (العائلة)، اليوم، الخميس.

ونقلت الصحيفة عن سموتريتش قوله في حديثه للوسيط: "إذا كان نتنياهو قلق للغاية على مصير معسكر اليمين، فإنه مدعو لإنقاذ أرض إسرائيل".

وشرح سموتريتش مبادرته بالقول: "فليضع نتنياهو (رئيس الكنيست، ياريف) لفين في منصب رئاسة الحكومة، ويدير الأمور من خلاله، وفي هذه الأثناء، يترشح نتنياهو لمنصب رئيس الدولة، ويتم وقف الإجراءات القضائية ضده".

وأضاف أنه "وهكذا، وبعد سنوات طويلة، تُقام حكومة يمينية كاملة بمشاركة (رئيس حزب "يمينا"، نفتالي) بينيت و(رئيس حزب "تيكفا حداشا"، غدعون) ساعر. تعمل الحكومة على سن تشريع شامل يتيج تجاوز المحكمة العليا".

وختم سموتريتش استعراض مبادرته بالقول: هكذا نخرج من الأزمة "دون إعطاء المجال لداعمي المخربين بأن يديروا لنا حياتنا".

ويواصل نتنياهو لقاءاته مع رؤساء أحزاب اليمين بعد أن كلّفه الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بتشكيل حكومة جديدة. وسيلتقي في وقت لاحق مساء اليوم، مع رئيس حزب "يمينا"، بينيت، في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى حكومته.

كما سيلتقي نتنياهو مع رئيس تحالف الصهيونية الدينية والفاشية، بتسلئيل سموتريتش، من أجل إقناعه بالموافقة على تشكيل حكومة بدعم خارجي من القائمة الموحدة. والتقى نتنياهو، أمس، مع رئيسي حزب شاس وكتلة "يهدوت هتوراة".

وتبقى لنتنياهو 26 يوما في مهلة تشكيل الحكومة، وليس واضحا إذا كان سينجح أو يفشل في ذلك. وفي حال فشل في هذه المهمة، سيُنقل التكليف، بواسطة ريفلين أو الكنيست، إلى المعسكر الآخر. إلا أن كافة التقديرات تقريبا، تشير إلى أن الانتخابات القادمة للكنيست ستكون قريبة ولن يشكل أي معسكر حكومة مستقرة.

وذكرت القناة 12 التلفزيونية أن قادة الأحزاب الحريدية خرجوا من اللقاء مع نتنياهو بشعور أنه بعيد عن تشكيل حكومة. وأضافت القناة أن نتنياهو طلب من قادة الحريديين أن يقنعوا بينيت وسموتريتش بالمشاركة في حكومة يشكلها، وأن يسعوا إلى إحضاء منشقين عن المعسكر المناوئ.

ووفقا للقناة، فإن الحريديين نقلوا رسالة إلى نتنياهو قالوا فيها إنهم لن يتوجهوا هذه المرة إلى انتخابات خامسة، وطالبوه بأن يبذل كل ما باستطاعته من أجل منع بينيت ولبيد من تشكيل حكومة، ويقدرون إنه بالإمكان تشكيلها.

وفيما يتعلق بحزب "يمينا"، فإن لا أحد يعلم وجهة بينيت. وأشارت صحيفة "هآرتس"، اليوم، إلى أن بينيت يبث في الأيام الأخيرة رسائل متناقضة حول إمكانية انضمامه إلى حكومة برئاسة نتنياهو.

إلا أن الصحيفة نقلت عن أشخاص تحدثوا معه أمس، قولهم إن الانطباع لديهم هو أن بينيت "جدي بما يتعلق باستعداده لتشكيل ائتلاف مع ’معسكر التغيير’ (تغيير نتنياهو)"، وأنه مقتنع بعدم تمكن نتنياهو من تشكيل حكومة.