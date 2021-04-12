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غانتس ينتقد "الثرثرة" حول الهجمات "المنسوبة لإسرائيل" ويلمح: مقربون من نتنياهو وراء التسريبات

تاريخ النشر: 12/04/2021 - 19:20

غانتس ينتقد "الثرثرة" حول الهجمات "المنسوبة لإسرائيل" ويلمح: مقربون من نتنياهو وراء التسريبات
(تصوير: السفارة الأميركية لدى إسرائيل)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

انتقد وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، التسريبات في وسائل الإعلام حول العمليات التي "نسبت لإسرائيل" بشان الهجوم الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية الإيرانية، مشددا على أن "سياسة إسرائيل في هذا الصدد تتمثل بالحفاظ على الضبابية".

وفيما قال غانتس إنه يعتزم فتح تحقيق حول التسريبات التي وردت في وسائل إعلام أجنبية وإسرائيلية والتي أكدت وقوف إسرائيلي خلف الهجوم، ألمح وزير الأمن الإسرائيلي إلى أن مصدر التسريبات يأتي من الأوساط المقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وجاءت تصريحات غانتس خلال مرافقته وزير الدفاع الأميركي، لويد أستن، في زيارة قام بها لقاعدة نفاتيم العسكرية الجوية، جنوبي البلاد، وشدد على أنه "يجب مواصلة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران والتوصل إلى اتفاق يضمن المراقبة الشاملة على منشآتها النووية".

وأضاف أنه "يوجد تفاهم بين إسرائيل والولايات المتحدة حول القضايا المركزية الخاصة بالملف الإيراني، وذلك رغم وجود خلاف بينهما في مسائل عدة تتعلق بهذا الملف"، مشددا على أن "الولايات متحدة ملتزمة أكثر من أي وقت في الماضي بالحفاظ على التفوق النوعي العسكري لإسرائيل" في المنطقة.

يتبع..

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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