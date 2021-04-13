إسرائيل تقرر استئناف استقبال سائحين في أيار المقبل

أعلنت وزارتا السياحة والصحة الإسرائيليتان اليوم، الثلاثاء، أنه سيسمح بدخول مجموعات سياح أجانب إلى إسرائيل، ابتداء من 23 أيار/مايو المقبل، شريطة أن يكونوا قد تلقوا التطعيم المضاد لكورونا.

وستصادق السلطات الإسرائيلية على دخول سياح فقط في حال وافقوا على إجراء فحص مصلي لدى وصولهم إلى مطار بن غوريون من أجل إثبات تلقيهم التطعيم أو أنهم تعافوا من الإصابة بكورونا. والفحص المصلي هي فحص دم، ويتوقع أن يرتدع سياح من ذلك ويتنازلوا عن الرحلة إلى إسرائيل.

وفي المرحلة الأولى، ستحصل قرابة 30 مجموعة من السياح على تصريح دخول، وسيتم زيادة المجموعات السياحية بعد عدة أسابيع ووفقا لنتائج دخول المجموعات في المرحلة الأولى، كما سيسمح بدخول سائحين أفراد تلقوا التطعيم.

وبحسب الوزارتين، فإن سبب الموافقة على دخول مجموعات سائحين في المرحلة الأولى هو أن المجموعات السياحية تتصرف كمجموعة صغيرة (كبسولة) وتتبعها اسهل في حال اكتشاف إصابة أحد افرادها بفيروس كورونا.

ويتعين على السائحين أن يقدموا فحصا سالبا لكورونا قبل صعودهم إلى الطائرة في دولهم، والخضوع لفحص كورونا آخر لدى وصولهم إلى مطار بن غوريون.

وتواصل وزارتا الصحة والسياحة الإسرائيليتان إجراء اتصالات مع دول أوروبية في محاولة للتوصل إلى اتفاقيات اعتراف بشهادات التطعيم المتبادلة وعدم الحاجة إلى فحوص مصلية.