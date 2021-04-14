الصحة الإسرائيلية: 199 إصابة بكورونا ترفع الحالات النشطة لـ3209

شخصت 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الحالات النشطة إلى 3209، بغالبيتها وصفت بالمتوسطة وتخضع للحجر الصحي المنزلي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وإلى جانب حملة التطعيمات، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى ومحطات الفحص المتنقلة إجراء فحوصات كورونا، حيث تم، أمس الثلاثاء، أخذ 75981 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 0.3% من الفحوصات موجبة.

ومع انخفاض الفحوصات الموجبة، تراجعت الحالات الخطيرة التي تم تسريرها في مستشفيات البلاد، حيث يرقد في أقسام كورونا 362 مصابا، بينهم 221 مصابا بحالة خطيرة، و124 مصابا بحالة حرجة تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأظهرت معطيات وزارة الصحة أنه منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد ف آذار/مارس 2020 ، بلغ إجمالي إصابات كورونا 836469 إصابة، بينما إجمالي وفيات كورونا بلغ 6312.

ومع التراجع بالإصابات بفيروس كورونا، أعلنت وزارتا السياحة والصحة الإسرائيليتان، أمس الثلاثاء، أنه سيسمح بدخول مجموعات سياح أجانب إلى إسرائيل، ابتداء من 23 أيار/مايو المقبل، شريطة أن يكونوا قد تلقوا التطعيم المضاد لكورونا.

وستصادق السلطات الإسرائيلية على دخول سياح فقط في حال وافقوا على إجراء فحص مصلي لدى وصولهم إلى مطار بن غوريون من أجل إثبات تلقيهم التطعيم أو أنهم تعافوا من الإصابة بكورونا. والفحص المصلي هي فحص دم، ويتوقع أن يرتدع سياح من ذلك ويتنازلوا عن الرحلة إلى إسرائيل.

إلى ذلك، صادقت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، على رفع القيود المفروضة على جهاز التعليم والمؤسسات التعليمية، ما يتيح عودة طلاب صفوف جميع المراحل إلى مقاعد الدراسة بدءا من الأسبوع المقبل، وذلك في ظل انخفاض المستوى الوبائي وانحسار جائحة كورونا.