  2. إسرائيليات
  3. أخبار

مندلبليت: ينبغي رفض التماس لمنع نتنياهو من تشكيل حكومة

تاريخ النشر: 14/04/2021 - 15:36

مندلبليت: ينبغي رفض التماس لمنع نتنياهو من تشكيل حكومة
مندلبليت (أرشيفية - أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

اعتبر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اليوم الأربعاء، أنه ينبغي رفض التماس للمحكمة العليا يطالب بمنع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من الحصول على تكليف بتشكيل حكومة جديدة، وأنه "لا توجد ذريعة لتدخل قضائي".

وقدمت الالتماس مجموعة تطلق على نفسها اسم "حصن الديمقراطية". وقال مندلبليت إن طلب الملتمسين بإلغاء قرار الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بتكليف نتنياهو بتشكيل حكومة لن تقبله المحكمة، لأنه توجد حصانة لقرارات رئيس الدولة، إضافة إلى أن حجم نقض القضاء لقراراته المتعلقة بوظائفه ضيقة للغاية.

وجاء الالتماس على خلفية تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو تضمنت تهم فساد خطيرة ترافقها وصمة العار. وقال الملتمسون إن تشكيل نتنياهو للحكومة في التوقيت الحالي ليس معقولا إثر خرق تعهده للمحكمة العليا لدى تقديم التمس مشابه، حيث تعهد نتنياهو بإخضاع نفسه لتسوية تناقض مصالح، وإثر إصراره على مواصلة التدخل في تعيين موظفين رفيعي المستوى في جهاز إنفاذ القانون، وبضمن ذلك رفضه مؤخرا تعيين وزير قضاء.

وقدم نتنياهو رده على الالتماس، أول من أمس، وقال إنه على إثر قرار المحكمة العليا الذي ألزمه بقبول تسوية تناقض مصالح فإنه ينصاع للقرار وعيّن شخصا في مكتبه كي يتولى هذا الموضوع.

وكلف ريفلين، الأسبوع الماضي، نتنياهو بتشكيل حكومة ومنحه مهلة 28 يوما، تبقى منها 20 يوما. وكان قد أوصى 52 عضو كنيست خلال المشاورات مع الأحزاب التي أجراها ريفلين بتكليف نتنياهو.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#المحكمة العليا
#افيحاي مندلبليت
#نتنياهو

حوارات

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"الأغلبية اليهودية": معايير البناء في القدس تتجاهل الفلسطينيين
"الأغلبية اليهودية": معايير البناء في القدس تتجاهل الفلسطينيين

2021-04-14

نتنياهو برسالة لإيران: يحظر علينا البقاء غير مبالين تجاه تهديدات
نتنياهو برسالة لإيران: يحظر علينا البقاء غير مبالين تجاه تهديدات

2021-04-14

أزمة تشكل الحكومة: توقعات بانتقال بينيت للمعسكر المناوئ لنتنياهو
أزمة تشكل الحكومة: توقعات بانتقال بينيت للمعسكر المناوئ لنتنياهو

2021-04-14

الأكثر قراءة

تعرض سفينة إسرائيلية لهجوم قُبالة السواحل الإماراتية

تعرض سفينة إسرائيلية لهجوم قُبالة السواحل الإماراتية

2021-04-13
الطيرة: تشييع جثمان سهى منصور واحتجاج على جرائم القتل

الطيرة: تشييع جثمان سهى منصور واحتجاج على جرائم القتل

2021-04-13
ضغط سعوديّ لإطلاق سراح عوض الله؟ لهُ

ضغط سعوديّ لإطلاق سراح عوض الله؟ لهُ "معرفة عمليّة" بخطط الرياض

2021-04-13
سر الشعبية الجارفة لمروان البرغوثي

سر الشعبية الجارفة لمروان البرغوثي

2021-04-13
أزمة تشكيل الحكومة: نتنياهو يصعّد ضد إيران واليمين يطالبه بالتنحي

أزمة تشكيل الحكومة: نتنياهو يصعّد ضد إيران واليمين يطالبه بالتنحي

2021-04-13