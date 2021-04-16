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111 إصابة جديدة بكورونا في البلاد منذ الأمس

تاريخ النشر: 16/04/2021 - 10:29

111 إصابة جديدة بكورونا في البلاد منذ الأمس
أمام أحد مراكز البريد قرب القدس (توضيحية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب 95 شخصا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أمس الخميس، بالإضافة إلى إصابة 16 آخرين، منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة.

وأوضحت معطيات الوزارة أن الإصابات الجديدة سُجِّلت بعد 14 ألفا و180 فحصا تمّ إجراؤها.

وفي ما يخصّ وضع المُصابين، فقد وصل عدد الحالات الخطيرة إلى 205، من بينهم 123 شخصا يُعالجون بمساعدة أجهزة التنفّس الاصطناعيّ.

ووصل عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، إلى 6 آلاف و315 شخصا، منذ بدء الجائحة.

وأشارت معطيات الوزارة إلى أن 5 ملايين و339 ألفا و78 شخصا؛ تلقّوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، فيما تلقى الجرعة الثانية 4 ملايين و961 ألفا و423 شخصا.

يأتي ذلك في حين أوعز وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، أمس الخميس، إلى المدير العام للوزارة، حيزي ليفي، بإصدار قرار لإلغاء فرض ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن المفتوحة، بدءا من يوم الأحد المقبل، وذلك على ضوء انحسار جائحة كورونا وتراجع الحالة الوبائية.

وأوضح بيان صدر عن إدلشتاين، أنه وجّه المدير العام للوزارة، ليفي، للتوقيع على القرار ليدخل حيّز التنفيذ بدءا من يوم الأحد 18 نيسان/ أبريل الجاري.

وجاء أن القرار اتخذ بعد التشاور مع المختصين الذين أكدوا أنه "لم تعد هناك حاجة لارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة نظرا لانخفاض معدلات الإصابة بالفيروس".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فيروس كورونا
#وزارة الصحة الإسرائيلية
#اللقاح
#إصابات كورونا
#حالات خطيرة

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