إسرائيل واليونان توقعان صفقة أمنية ضخمة

وقعت إسرائيل على أكبر اتفاقية صادرات أمنية مع اليونان أول من أمس، الجمعة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأحد، أن حجم الصفقة 5.4 مليار شيكل.

وبموجب الاتفاقية، فإن وزارة الأمن ستقيم بواسطة شركة الهايتك الأمنية "إلبيت أنظمة" مركزا دوليا لتدريب على الطيران لصالح سلاح الجو اليوناني، وفقا لنموذج مدرسة الطيران التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

وفي إطار الاتفاقية، فإن شركة "إلبيت أنظمة" ستزود طائرات جديدة من طراز M-346 وستقوم بصيانة مجمل منظومة طائرات التدريب، التي تشمل عشرات الطائرات من طرازي M-346 وT-6، لمدة 20 عاما.

كذلك ستزود الشركة منظومة تدريب حديثة لتزويدها في الطائرات، وأجهزة محاكاة مرتبطة بالتحليق، ومنظومة محطات تدريب أرضية وكذلك أنظمة تحكم ومراقبة بهدف السماح بإجراءات ناجعة.

وفيما بلغ حجم هذه الاتفاقية 1.65 مليار دولار، سيتم لاحقا دراسة إمكانية التعاون بين مدارس الطيران في إسرائيل واليونان.