نتنياهو يتجاوز غانتس... شراء 9 ملايين جرعة من لقاح "فايزر"

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن إبرام صفقة مع شركة "فايزر" الأميركية، لشراء ملايين جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن في مقطع مصور نشره على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، الإثنين.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو يسعى إلى إتمام الصفقة مع فايزر الذي يشتري بموجبها 9 ملايين جرعى لقاح، معتمدا على فائض ميزانية الحكومة، وذلك كي لا يضطر للحصول على موافقة الحكومة، في ظل معارضة رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، للقرار، معتبرا أن الدوافع السياسية تحرك نتنياهو لاتخاذه.

وقال نتنياهو "في الأيام الماضية أجريت سلسلة من المباحثات مع صديقي، رئيسا شركتي ‘فايزر‘ و‘موديرنا‘، كان هناك عقابات هنا في إسرائيل (في إشارة لمعارضة غانتس لإتمام الصفقة)، وجدنا طريقا للتغلب على هذه العقبات".

وأعلن أنه "وقع على عقد لشراء ملايين اللقاحات من شركة ‘فايزر‘ (لم يحدد الكمية) وقريبا سنوقع عقدا مع شركة ‘موديرنا‘".

يذكر أنه في ظل الأزمة السياسية الإسرائيلية المتواصلة، أصدر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قرارا يقضي بمنع عقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، بالإضافة إلى منع دعوة المجلس الوزاري لشؤون كورونا للانعقاد، إلى حين تعييم وزير دائم للقضاء.

وكان مندلبليت قد منح وزارة المالية، قبل حوالي شهر، الضوء الأخضر، للحصول على موافقة الحكومة على اقتراح بميزانية إضافية تبلغ حوالي سبعة مليارات شيكل لشراء جرعات لقاح إضافية ولدفع مصروفات إضافية في وزارة الصحة.

يذكر أن المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة تظهر تلقى 5,350,327 مواطنا الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" المضاد لكورونا، فيما تلقى 4,977,399 مواطنة الجرعة الثانية.

وكانت شركة "فايزر" قد أعلنت عن جرعة ثالثة من لقاحها ضد فيروس كورونا، على أن تؤخذ بعد نحو 12 شهرا من الجرعة الثانية.

وقال المدير التنفيذي للشركة، ألبرت بورلا، في بيان إن "الناس سيحتاجون جرعة ثالثة من اللقاح بعد 12 شهرا من حصولهم على الجرعة الثانية التي كانت تعني اكتمال التطعيم بلقاح فايزر".

كما أشار إلى احتمالية أن يكون هناك حاجة ليتم تطعيم الناس ضد كورونا "سنويا"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية.

وأفادت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية في وقت سابق، اليوم، بتسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، بعد إجراء 37,240 فحصا، وكانت نسبة الفحوصات الإيجابية 0.4%. وسُجلت 44 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الفائتة.

ويرقد في المستشفيات 2270 مريضا بكورونا، وتراجع عدد الحالات الخطيرة إلى 197 حالة، ويخضع 114 مريضا لتنفس اصطناعي. وتوفي منذ صباح أمس 4 مرضى من جراء إصابتهم بالفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 6338 منذ بداية الجائحة.