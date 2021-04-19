الصحة الإسرائيلية: نسبة فحوصات كورونا الإيجابية 0.4% وتراجع الحالات الخطيرة

أفادت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، بتسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، بعد إجراء 37,240 فحصا، وكانت نسبة الفحوصات الإيجابية 0.4%. وسُجلت 44 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الفائتة.

ويرقد في المستشفيات 2270 مريضا بكورونا، وتراجع عدد الحالات الخطيرة إلى 197 حالة، ويخضع 114 مريضا لتنفس اصطناعي. وتوفي منذ صباح أمس 4 مرضى من جراء إصابتهم بالفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 6338 منذ بداية الجائحة.

وتلقى 5,350,327 مواطنا الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" المضاد لكورونا، فيما تلقى 4,977,399 مواطنة الجرعة الثانية.

في هذه الأثناء، تم تشخيص إصابة 7 مواطنين في إسرائيل بالطفرة الهندية لفيروس كورونا، في نهاية الأسبوع الماضي. وقال رئيس طاقم "ماغين يسرائيل" لمكافحة كورونا، تومير لوتين، إن جميع الحالات أصيبت من مصدر واحد، وهو شخص عاد منجنوب الهند.

وأضاف أنه "استخدمنا طاقما خاصا لمكافحة انتشار الفيروسات. وهذه السلالة جديدة نسبيا ولا نعرف الكثير عنها، لكنها على ما يبدو معدية مثل السلالة البريطانية".

وتابع لوتين أن جميع الذي أصيبوا بالسلالة الهندية لم يتلقوا التطعيم ضد كورونا، وأنه حتى الآن لم يتم تشخيص أحد تلقى التطعيم واصيب بهذه السلالة.