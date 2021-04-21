  2. إسرائيليات
  3. أخبار

وزير الطاقة الإسرائيلي يتلقى دعوة رسمية لحضور مؤتمر في تركيا

تاريخ النشر: 21/04/2021 - 23:47

وزير الطاقة الإسرائيلي يتلقى دعوة رسمية لحضور مؤتمر في تركيا
طائرة "إل عال" في إسطنبول - أيار/ مايو الماضي
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

وجهت تركيا أول دعوة رسمية لوزير إسرائيلي منذ العام 2018، لحضور مؤتمر رسمي يعقد في مدينة أنطاليا جنوبي تركيا، بحسب ما أوردت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الأربعاء.

وذكرت القناة أن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتس، تلقى دعوة رسمية من وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد في حزيران/ يونيو المقبل.

وأوضحت القناة أن الحديث يدور عن مؤتمر دبلوماسي رسمي برعاية الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

وذكرت أن "هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها أنقرة مثل هذا التحرك منذ أن استدعاء تركيا سفيرها لدى إسرائيل عام 2018"، على خلفية التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وقمع مظاهرات العودة وكسر الحصار.

وأشارت إلى أنها تأتي ضمن المساعي التركية لتوطيد العلاقات مع "إسرائيل"، في سياق ما أسمته "معركة الغاز في البحر الأبيض المتوسط".

وفي مقابلة تلفزيونية على قناة "خبر تورك" التركية، الثلاثاء، قال تشاووش أوغلو حول العلاقات التركية مع إسرائيل، إن "الأمر مرتبط بسياسات الحكومة الإسرائيلية. وأردف: "إذا طرأ تغيير على سياسة إسرائيل، سنعمل على تقييمه".

وأوضح أنه "لدينا حاليًا علاقة اقتصادية مع إسرائيل، لكن العلاقات في المجالات المختلفة تحتاج إلى اتخاذ خطوات لإصلاحها".

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كان إردوغان قد صرّح بأن تركيا لديها مشاكل "مع شخصيات على أعلى مستوى" في إسرائيل، في إشارة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهة، واعتبر إردوغان أن العلاقات التركية - الإسرائيلية من الممكن أن تكون "مختلفة تمامًا" لو لم تكن تلك القضايا موجودة.

وتابع الرئيس التركي أن "السياسة تجاه فلسطين خط أحمر بالنسبة لنا. من المستحيل أن نقبل السياسة الإسرائيلية تجاه فلسطين. تصرفاتهم التي تفتقر إلى الرحمة هناك غير مقبولة". وأضاف: "لو لم تكن هناك قضايا على أعلى المستويات لكانت علاقاتنا مختلفة تمامًا... نريد أن نصل بعلاقاتنا إلى نقطة أفضل".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#تركيا
#إسرائيل
#مولود تشاووش أوغلو
#يوفال شتاينيتس

حوارات

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نتنياهو يحشد الدعم لمشروع قانون "الانتخابات المباشرة"
نتنياهو يحشد الدعم لمشروع قانون "الانتخابات المباشرة"

2021-04-21

بينيت ونتنياهو يتبادلان التهم.. لا حكومة إسرائيلية في الأفق
بينيت ونتنياهو يتبادلان التهم.. لا حكومة إسرائيلية في الأفق

2021-04-21

"سنحطم رؤوسهم وندفنهم أحياءً": الإرهاب اليهودي يستهدف المقدسيين
"سنحطم رؤوسهم وندفنهم أحياءً": الإرهاب اليهودي يستهدف المقدسيين

2021-04-21

الأكثر قراءة

يافا: زحف استيطانيّ لمحو الملامح العربيّة للمدينة

يافا: زحف استيطانيّ لمحو الملامح العربيّة للمدينة

2021-04-20
دعم المشتركة والموحدة لمقترح

دعم المشتركة والموحدة لمقترح "يش عتيد": هل هو بداية لتشكيل حكومة مناوئة لنتنياهو؟

2021-04-20
نتنياهو: لسنا بحاجة إلى القائمة الموحدة.. حل الأزمة عبر انتخابات مباشرة

نتنياهو: لسنا بحاجة إلى القائمة الموحدة.. حل الأزمة عبر انتخابات مباشرة

2021-04-20
2014: ساعة قبل الإفطار.. غارة إسرائيلية تبيد عائلة إبراهيم الكيلاني

2014: ساعة قبل الإفطار.. غارة إسرائيلية تبيد عائلة إبراهيم الكيلاني

2021-04-20
الجيش الروسيّ يعلن مقتل

الجيش الروسيّ يعلن مقتل "نحو 200 مقاتل" في عملية قصف نفذها في سورية

2021-04-20