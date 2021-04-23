الصحة الإسرائيلية: 129 إصابة جديدة بكورونا والفحوصات الإيجابية 0.4%

أفادت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، بتسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، بعد إجراء 35,027 قحصا لكورونا، فيما نسبة الفحوصات الإيجابية 0.4%. كما سُجلت 35 إصابة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية.

ووفقا لمعطيات الوزارة، فإن 837,870 شخصا أصيبوا بكورونا منذ بداية الجائحة، بينهم 1897 مريضا مؤكدا حاليا. ويرقد في المستشفيات 257 مريضا بكورونا، بينهم 160 في حالة خطيرة، و97 مريضا بينهم يخضعون لتنفس اصطناعي.

ولم تسجل وفيات بكورونا منذ أمس، فيما حصيلة الوفيات 6346 منذ بداية الجائحة.

وأشارت معطيات الوزارة إلى أن 5,374,276 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم باللقاح المضاد لكورونا، فيما ارتفع عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية إلى أكثر من 5 ملايين مواطن، وبلغ عددهم 5,005,418.

وأصدرت وزارة الصحة، أمس، تحذيرا من السفر إلى كل من أوكرانيا وأثيوبيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند وتركيا والمكسيك، وذلك منعا لدخول طفرات جديدة لفيروس كورونا المستجد إلى البلاد، في ظل الأرقام المرتفعة للإصابات الجديدة المسجلة في تلك الدول.

وأشارت الوزارة إلى أنه نظرًا لارتفاع معدلات الإصابة بكورونا في جميع أنحاء العالم، وانتشار طفرات جديدة لفيروس كورونا، فإنها "تنصح المواطنين بشدة، بمن فيهم أولئك الذين تم تطعيمهم تعافوا من الفيروس، بعدم مغادرة البلاد في الوقت الحالي".

وتستمر الرحلات الجوية إلى هذه الدول على الرغم من توصية الوزارة ومطالبتها بتجنب الرحلات غير الضرورية إلى الخارج. كما أوصت المواطنين بـ"مراقبة التغييرات في قائمة الوجهات المتاحة على موقعها على الإنترنت، بانتظام".