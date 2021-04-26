إسرائيل تتجه لتعليق الرحلات الجوية مع الهند

تجري وزارة المواصلات الإسرائيلية مشاورات لفحص إمكانية تعليق رحلات الطيران المباشرة مع الهند، حيث تتجه الوزارة لتعليق الطيران وذلك، بظل تصاعد الحالة الوبائية في الهند بسبب جائحة كورونا.

وتوجهت وزارة المواصلات بالشراكة مع سلطة الطيران في البلاد إلى وزارة الصحة الإسرائيلية، بغية فحص الإمكانية والحاجة لإلزام كل من يصل إلى البلاد قادما من الهند عبر رحلات مباشرة للحجر الصحي.

ويأتي طلب وزارة المواصلات، نظرا لدعوة وزارة الصحة وطلبهم من المواطنين عدم السفر إلى الهند، كما أصدرت الصحة تحذيرا من السفر إلى كل من أوكرانيا وأثيوبيا والبرازيل وجنوب أفريقيا وتركيا والمكسيك، وذلك منعا لدخول طفرات جديدة لفيروس كورونا المستجد إلى البلاد، في ظل الأرقام المرتفعة للإصابات الجديدة المسجلة في هذه الدول.

وتفحص وزارة المواصلات وقف الرحلات الجوية بين تل أبيب ونيو دلهي، علما أنه من المقرر أن تهبط في مطار بن غوريون مساء اليوم الإثنين، طائرة قادمة مباشرة من الهند يحتمل أن تكون الأخيرة في هذه الفترة.

وأصدرت وزارة الصحة تعليمات بضرورة نقل الركاب الأجانب القادمين من الهند للعزل والحجر الصحي في الفنادق التي تشرف عليها قيادة الجبهة الداخلية في الجيش، وسيتم نقل الركاب الإسرائيليين إلى الحجر الصحي المنزلي.

وقال مدير عام وزارة الصحة، البروفيسور حيزي ليفي، إن كل القادمين الأجانب من الهند يتم نقلهم الى فنادق الحجر الصحي، ورجح أن يكون اللقاح ضد كورونا أقل نجاعة ضد السلالة الهندية.

وأوضح أن "الوضع في العالم سيئ لدرجة أننا نوصي بشدة بعدم السفر إلى الخارج إذا لم تكن مضطرا لذلك".

وأصبح الهند الذي يعد 1,3 مليار نسمة آخر بؤرة للوباء الذي أودى بأكثر من ثلاثة ملايين شخص حول العالم، رغم تحرك الدول الأغنى لإعادة الحياة إلى طبيعتها مع تسريع وتيرة برامج التطعيم.

وسجلت الهند وحدها 352,991 إصابة جديدة و2812 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة لديها منذ ظهر الوباء، فيما تم تشخيص ما لا يقل عن مليوني اصابة جديدة بالفيروس في الأسبوع الماضي.