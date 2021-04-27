الصحة الإسرائيلية: 94 إصابة جديدة بكورونا والفحوصات الموجبة 0.2%

شخصت 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لوحظ استمرار التراجع بنتائج الفحوصات الموجبة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وأفادت وزارة الصحة في بيانها، بأنه تم، أمس الإثنين، إجراء 39741 فحصا مخبريا لاكتشاف كورونا، أظهرت نسبة نتائج الفحوصات الإيجابية للفيروس 0.2%.

ومع استمرار التراجع في الإصابات التي يتم تشخيصها، بلغ إجمالي الحالات النشطة 1710، بينما بلغ إجمالي الحالات التي شخصت بالبلاد منذ بداية الجائحة 838193 حالة، غالبيتها أخضعت للحجر الصحي المنزلي أو الفندقي، فيما بلغ إجمالي وفيات كورونا 6354 حالة وفاة.

وفي المقابل، يرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد، 209، بينهم 140 مصابا بحالة خطيرة، و76 مصابا بحالة حرجة تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

إلى ذلك، أصدرت وزارة الصحة تحذيرا من السفر إلى كل من أوكرانيا وأثيوبيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند وتركيا والمكسيك، وذلك منعا لدخول طفرات جديدة لفيروس كورونا المستجد إلى البلاد، في ظل الأرقام المرتفعة للإصابات الجديدة المسجلة في هذه الدول.

وتعتزم الصحة الشروع في تنفيذ مخطط الإشراف الإلكتروني والمراقبة للعائدين من الخارج، وذلك منذ مطلع أيار/ مايو المقبل.

وتخشى الصحة الإسرائيلية أن تكون السلالة الهندية لفيروس كورونا أكثر مقاومة للقاح، وعليه أصدرت وزارة الصحة تعليمات بضرورة نقل الركاب الأجانب القادمين من الهند للحجر الصحي الفندقي، بينما سيتم نقل الركاب الإسرائيليين إلى الحجر الصحي المنزلي.