منعا لدخول طفرات كورونا: إسرائيل تتجه لوقف الطيران مع 7 دول

عقدت وزارة الصحة الإسرائيلية بمشاركة العديد من المسؤولين في الوزارات الحكومية صباح اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة، تم خلال إجراء مناقشات وبحث إمكانية وقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل من دول معينة بعد اكتشاف طفرات متغيرة لفيروس كورونا.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، بأن جلسة المشاورات الطارئة للصحة تأتي قبيل جلسة الحكومة الإسرائيلية بشأن الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل، بظل انتشار فيروس كورونا حول العالم، والطفرات الجديدة التي تم اكتشافها، والكارثة الوبائية التي خلفها الفيروس في الهند.

وتشير تقديرات الإذاعة الإسرائيلية إلى أن وزارة الصحة ستوصي وقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل من 7 دول، وأيضا مطالبة القادمين من دول معنية المكوث في الحجر الصحي الفندقي.

كما أن من بين التوصيات لوزارة الصحة التي تم مناقشتها، تأجيل الطيار السياحي المحصن الذي كان من المفترض أن يبدأ الشهر المقبل، على أن يتم التأجيل لمدة شهر على الأقل، بحسب مقترح وزارة الصحة

وأصدرت وزارة الصحة تحذيرا من السفر إلى كل من أوكرانيا وأثيوبيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند وتركيا والمكسيك، وذلك منعا لدخول طفرات جديدة لفيروس كورونا المستجد إلى البلاد، في ظل الأرقام المرتفعة للإصابات الجديدة المسجلة في هذه الدول.

وتعتزم الصحة الشروع في تنفيذ مخطط الإشراف الإلكتروني والمراقبة للعائدين من الخارج، وذلك منذ مطلع أيار/ مايو المقبل.

أما بالنسبة للهند، حيث ظهرت طفرة جديدة، فيبدو أن وزارة الصحة ووزارة المواصلات ستقرران الوقف الكامل والفوري للرحلات الجوية بين البلدين، علما أن العديد من الدول أوقفت الرحلات الجوية من الهند قبل بضعة أيام.

وتخشى الصحة الإسرائيلية أن تكون السلالة الهندية لفيروس كورونا أكثر مقاومة للقاح، وعليه أصدرت وزارة الصحة تعليمات بضرورة نقل الركاب الأجانب القادمين من الهند للحجر الصحي الفندقي، بينما سيتم نقل الركاب الإسرائيليين إلى الحجر الصحي المنزلي.

وهبطت في ساعات متأخرة من الليل طائرة طيران الهند مباشرة من نيودلهي في مطار بن غوريون، ووصل مواطن هندي، نقل إلى مستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب، وتم تشخيصه كمصاب بفيروس كورونا.