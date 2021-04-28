مع استمرار انحسار الجائحة... رفع شامل لقيود كورونا "في غضون 3 أسابيع"

قال نائب وزير الصحة الإسرائيلي، يوآف كيش، اليوم الأربعاء، إن السلطات الإسرائيلية تتجه إلى رفع شامل لجميع القيود التي كانت قد فرضتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذا ما تواصل انحسار انتشار الجائحة، خلال الأسابيع المقبلة.

يأتي ذلك فيما سجّلت السلطات الصحية الإسرائيلية 21 إصابة بالنسخة المتحورة في الهند من فيروس كورونا، 11 منها سُجلت في الأيام الأخيرة، بحسب ما أعلن مُنسق مواجهة كورونا، نحمان أش.

وجاءت تصريحات كيش خلال مداولات الهيئة العامة للكنيست، اليوم، ونقلتها القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11")، في حين نقلت القناة عن مسؤولين في وزارة الصحة إن مسألة الرفع الشامل لقيود كورونا، غير مطروحة في هذه المرحلة على جدول أعمال الوزارة.

وقال كيش إنه يقدر أنه "في غضون ثلاثة أسابيع - وإذا استمرت معدلات الإصابة المنخفضة بكورونا – فسنتحرر من المزيد من القيود وسنرفعها تمامًا".

وفي هذه الأثناء، شخصت إصابة 22 طالبا في الصف التاسع في مدرسة في مدينة القدس، بفيروس كورونا، ليفرض الحجر الصحي المنزلي على 87 طالبا وعضوا في الهيئة التدريسية.

وبحسب المعطيات الصادرة في وقت سابق اليوم، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، شهد أمس، الثلاثاء، 86 إصابة جديدة بالفيروس، بعد إجراء 34,041 فحصا لتشخيص الإصابات بالفيروس.

ووصلت نسبة الإصابات الموجبة بالفيروس إلى 0.2% فيما بلغ مُعامل انتقال العدوى، 0.76. في حين، سجل منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، نحو 48 إصابة جديدة.

ومن مجمل الإصابات هناك 132 وصفت حالتهم بالخطيرة، من بينهم 76 بحالة حرجة و72 شخصا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ عدد الإصابات النشطة 1,651 حالة، في حين بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 838,285، ينهم 6,361 حالة وفاة. وحصل على الجرعة الأولى من التطعيم 5,393,470 شخصا وعلى الجرعة الثانية 5,074,730.

وعلى صلة، عبّر مُنسق مواجهة كورونا في الحكومة الإسرائيلية، نحمان أش، عن أمله في مصادقة الحكومة الإسرائيلية على حظر السفر إلى 7 دول تخوفا من انتشار النسخ المتحورة من الفيروس.

وأوضح أش أن الحكومة الإسرائيلية لم تضع حتى هذه اللحظة جدولا زمنيا لتطعيم الأطفال باللقاح المضاد للفيروس، لكنه رجّح بدء حملة التطعيم "في الأسابيع المقبلة".

وعقدت وزارة الصحة الإسرائيلية بمشاركة العديد من المسؤولين في الوزارات الحكومية أمس الثلاثاء، جلسة طارئة، تم خلال إجراء مناقشات وبحث إمكانية وقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل من عدة دول بعد اكتشاف طفرات متغيرة لفيروس كورونا.

وتشير التقديرات إلى أن وزارة الصحة ستوصي وقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل من 7 دول، وأيضا مطالبة القادمين من دول معنية المكوث في الحجر الصحي الفندقي.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أصدرت تحذيرا من السفر إلى كل من أوكرانيا وأثيوبيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند وتركيا والمكسيك، وذلك منعا لدخول طفرات جديدة لفيروس كورونا المستجد إلى البلاد، في ظل الأرقام المرتفعة للإصابات الجديدة المسجلة في هذه الدول.