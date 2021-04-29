الصحة الإسرائيلية: تشخيص 41 إصابة بالطفرة الهندية لكورونا

شخصت 41 إصابة جديدة بالطفرة الهندية لفيروس كورونا في البلاد، حيث أتضح بأن 4 أشخاص ممن شخصت إصابتهم تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا، بحسب ما أعلنت الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن 24 شخصا عادوا من الخارج شخصت إصابتهم بالطفرة الهندية، بينما 17 شخصا أصيبوا بالطفرة الهندية لكورونا دون أن يتواجدوا خارج البلاد، علما أن 5 إصابات شخصت لدى طلاب مدارس.

ولمنع دخول طفرات كورونا الجديدة، أجرت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، مشاورات بشأن الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل، بظل انتشار فيروس كورونا حول العالم، والطفرات الجديدة التي تم اكتشافها، والكارثة الوبائية التي خلفها الفيروس في الهند.

وأوصت الصحة وقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل من 7 دول، وأيضا مطالبة القادمين من دول معنية المكوث في الحجر الصحي الفندقي.

أصدرت وزارة الصحة تحذيرا من السفر إلى كل من أوكرانيا وأثيوبيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند وتركيا والمكسيك، وذلك منعا لدخول طفرات جديدة لفيروس كورونا المستجد إلى البلاد، في ظل الأرقام المرتفعة للإصابات الجديدة المسجلة في هذه الدول.

وتخشى الصحة أن تكون السلالة الهندية لفيروس كورونا أكثر مقاومة للقاح، وعليه أصدرت وزارة الصحة تعليمات بضرورة نقل الركاب الأجانب القادمين من الهند للحجر الصحي الفندقي، بينما سيتم نقل الركاب الإسرائيليين إلى الحجر الصحي المنزلي.

وفي الأسبوع الماضي أعلن عن تشخيص أولى الإصابات بالطفرة الهندية، وبحسب الوزارة، فإن الحديث عن 7 أشخاص عادوا من خارج البلاد وأنهم لم يحصلوا على اللقاح ضد الفيروس، لكن دون أن يتم تحديد الدولة التي عادوا منها،

وشددت وزارة الصحة على أهمية الحجر الصحي المنزلي للعائلين من خارج البلاد، خصوصا من الدول التي تشهد نسب إصابة مرتفعة وطفرات جديدة.