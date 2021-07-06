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الصحة الإسرائيلية: 507 إصابات جديدة بكورونا وتقييدات للحد من الطفرة الهندية

تاريخ النشر: 06/07/2021 - 09:16

الصحة الإسرائيلية: 507 إصابات جديدة بكورونا وتقييدات للحد من الطفرة الهندية
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شخصت 507 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية بالإصابات تسجل في الأشهر الثلاثة الأخيرة، يأتي ذلك، فيما يعقد مجلس الوزاري المصغر لمكافحة فيروس كورونا (كابينيت كورونا)، اليوم الثلاثاء، جلسة لبحث إمكانية فرض المزيد من التقيدات بسبب انتشار الطفرة الهندية

وبحسب التقرير الوبائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية، فقد سجل خلال الـ24 ساعة الأخيرة معدل قياسي للإصابات منذ تفشي الطفرة الهندية في البلاد، بتسجيل 507 إصابات بكورونا.

ووفقا للتقرير، فإن 50% من الإصابات سجلت بصفوف الفتية والأطفال وطلاب المدارس، علما أنه خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، تم تشخيص إصابة نحو 2400 شخص بكورونا، وما يقارب 40% منهم كانوا مطعمين.

وأظهرت البيانات الواردة في التقرير أنه من بين من تم تسريرهم في حالة خطيرة، فإن 35% منهم كانوا مطعمين، وما يقارب 60% منهم لم يتم تطعيمهم على الإطلاق، علما أن حوالي 56% من المواطنين تلقوا جرعتين من لقاح كورونا.

ويقدر الأطباء أن معدل الإصابات المرتفع بكورونا بصفوف من حصلوا على اللقاح يعود بالأساس إلى تفشي الطفرة الهندية، مؤكدين بأن ذلك مرتبط أيضا بحقيقة أن معظم السكان في إسرائيل يتم تطعيمهم، حيث من غير المعروف عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين تعرضوا للفيروس ولم يصابوا به.

ومع انتشار الطفرة الهندية، تواصل وزارة الصحة الإسرائيلية حملة تطعيم الأطفال والفتية من جيل 12 سنة إلى 15 سنة، حيث أظهرت البيانات أنه تم حتى الآن تطعيم 20% من هذه الشريحة العمرية.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الإثنين، تراجع فاعلية التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك مع استمرار تفشي الطفرة الهندية في البلاد وتشخيص قرابة 3000 حالة نشطة خلال 3 أسابيع، مع تسجيل 300 حالة في الأسبوع الأخير كمعدل يومي.

وفي ظل هذه المستجدات، يبحث "كابينيت كورونا"، لبحث تطورات الجائحة في البلاد، وإمكانية منح الجرعة الثالثة، والإجراءات على المعابر وفي مطار بن غوريون، والتقييدات الجديدة التي يمكن اعتمادها للحد من تفشي الطفرة الهندية.

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