الصحة الإسرائيلية: وفاة و518 إصابة جديدة بكورونا

أفادت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الخميس، بتسجيل 518 إصابة بفيروس كورونا، أمس، بعد إجراء 74,421 فحصا لكورونا، لتبلغ نسبة الفحوصات الموجبة للفيروس 0.7%. وذكرت الوزارة أن 111 إصابة أخرى بالفيروس سُجلت منذ منتصف الليلة الماضية.

ويوجد حاليا 3568 مريضا بكورونا، يرقد 78 منهم في المستشفيات. وارتفع عدد المرضى بحالة خطيرة إلى 46 مريضا، بينهم 16 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. ووصفت حالة 18 مريضا منهم بأنها حرجة. وبلغت حصيلة الوفيات 6430 منذ بداية الجائحة.

وتوفي في مستشفى "رامبام" في حيفا، الليلة الماضية، مسن (86 عاما) من كريات بيالك، من جراء إصابته بكورونا. ونُقل المسن إلى المستشفى بحالة خطيرة، الأسبوع الماضي، وذلك بالرغم من تلقيه جرعتي اللقاح المضاد لكورونا. ويرقد في هذا المستشفى 5 مرضى تتراوح أعمارهم بين 64 – 80 عاما، وكان جميعهم قد تلقوا جرعتي التطعيم، كما أن جميعهم أصيبوا بطفرة "دلتا".

وأضافت معطيات الوزارة أن 5,696,225 شخصا تلقوا جرعة التطعيم الأولى، و5,186,400 بينهم تلقوا الجرعة الثانية.