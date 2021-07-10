الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إحباط محاولة تهريب أسلحة من لبنان، قرب قرية الغجر الواقعة في الجولان السوري المحتل والمتاخمة للحدود اللبنانية.

ووصف الجيش الإسرائيلي "محاولة التهريب" بأنها "الأكبر منذ سنوات"، وأشار إلى أنها شملت "ضبط 43 قطعة سلاح، تصل قيمتها إلى ملايين الشواقل".

(تصوير: الجيش الإسرائيلي)

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "يفحص إمكانية تقديم حزب الله مساندة لمحاولة التهريب"، لافتًا إلى أنه فتح تحقيقا، بالتعاون مع الشرطة، لمعرفة الوجهة المفترضة للأسلحة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن "استطلاعاته رصدت، الليلة الماضية، مشتبهين ينقلون حقائب من لبنان الى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة قرية الغجر"، بحسب ما جاء في البيان.

وادعى أن الرصد تم "من خلال وسائل علنية وخفية في المنطقة".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته وقوات تابعة لوحدة "حرس الحدود" الشرطية، "هرعت إلى المكان، وتمكنت من ضبط 43 قطعة سلاح تقدر قيمتها بنحو 2.7 ميليون شيقل جديد".