بينيت: إسرائيل اتفقت مع "فايزر" على تبكير وصول اللقاحات لمطلع آب

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، في بداية اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، الأحد، إن إسرائيل اتفقت، أمس، مع شركة "فايزر" على تبكير وصول شحنة اللقاحات المقبلة ضد فيروس كورونا إلى الأول من آب/أغسطس المقبل. لكن تبين أن هذه الشحنة ستشمل 200 ألف جرعة فقط، وباقي اللقاحات ستصل في أيول/سبتمبر.

وأمس، كان اليوم الأخير الذي بالإمكان فيه منح تطعيم بلقاح من إنتاج "فايزر"، لان باقي اللقاحات التي بحوزة إسرائيل من إنتاج هذه الشركة ستنتهي صلاحيتها بحلول نهاية الشهر الجاري.

وأشار بينيت إلى أن احتفالات ومناسبات كثيرة ستنظم في الفترة القريبة بمشاركة عدد كبير من الأفراد، وأنه تجري استعدادات "من أجل منع تناقل عدوى كبير. والهدف ليس إلغاء تجمعات وإنما تنظيمها". وقال إن جهاز التعليم يستعد لافتتاح السنة الدراسية، مطلع أيلول/سبتمبر المقبل، وسط احتمال استمرار انتشار الفيروس حتى ذلك الحين.

وأضاف بينيت أنه "صباح كل يوم أجري تقييما للوضع مع وزير الصحة وقيادة وزارته وجميع الجهات المهنية ذات العلاقة. ونتابع عن كثب ما يحدث في إسرائيل وفي دول أخرى، بهدف منح حد أقصى من الحماية وأقل ما يمكن من المس بمجرى الحياة الاعتيادية. وإحدى عينينا موجهة نحو صحة الجمهور ولجم الفيروس، والعين الثانية تتجه نحو الاقتصاد ومجرى الحياة الاعتيادية، بصورة شفافة ومن خلال حوار مع الجمهور".

وبحسب بينيت، فإنه "خلال الشهر الأخير توجه 200 ألف إسرائيلي لتلقي التطعيم ونحن نرى النتائج. وأنا أحيي الشبان الذي خرجوا من أجل تلقي التطعيم".

وقال إن الاتفاق مع "فايزر" سيضمن "احتياطي لقاحات متواصل لإسرائيل. وبودي التشديد على وجود تطعيمات للجميع. الجرعة الأولى متوفرة الآن في المخزون وجرعة ثانية ستصل مطلع آب/أغسطس. ولذلك، فإن الذي لم يتلقوا التطعيم، وخاصة الشبان ولكن الكبار أيضا، عليهم التوجه اليوم لتلقي التطعيم. وأي شخص يتلقى التطعيم يحافظ على نفسه وكذلك على الجد والجدة ويسمح لدولة إسرائيل بمواصلة العمل دون إغلاقات وما إلى ذلك".

وذكرت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، أنه سُجلت 261 إصابة بفيروس كورونا، أمس، بعد إجراء قرابة 47 ألف فحص لكورونا لتكون نسبة الفحوصات الموجبة 0.6%. وشخصت الأسبوع الماضي 3149 إصابة بكورونا.

وأضافت الوزارة أن 75 مريضا بكورونا يرقدون في المستشفيات، 44 مريضا منهم في حالة خطيرة وبينهم 12 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. وبلغت حصيلة الوفيات 6436 منذ بداية الجائحة، بينهم اثنان في نهاية الأسبوع الماضي.